Коппола рассказал, над чем работает уже почти двадцать лет

Проект, над которым работает американский режиссер, по его словам, будет еще более амбициозным, чем его картина "Апокалипсис сегодня".

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Американский режиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Форд Коппола рассказал, что уже почти двадцать лет работает над картиной об утопическом мире "Мегаполис", сообщает France Info.

"У меня есть сценарий. Думаю, что он близок к тому, что я хочу. Впервые в жизни я подхожу к своей цели", — добавил 80-летний режиссер, который приостановил работу над этой лентой после терактов 11 сентября, а потом снова возобновил.

Он отметил, что бюджет проекта будет больше, чем у "Апокалипсиса сегодня", культового фильма о войне во Вьетнаме, получившего Пальмовую ветвь Каннского фестиваля в 1979 году, съемки которого обошлись в 30 миллионов долларов. "В этом проблема, поскольку это будет лента масштаба Marvel в плане производства", — уточнил режиссер.

Режиссер пояснил, что фильм будет об архитекторе, который строит свою утопическую версию Нью-Йорка, разрушенного катаклизмом. Идея, по замыслу режиссера, подчеркивает конфликт его видения будущего и традиций прошлого.

Лента также будет о любви. "Я всегда хотел снять большую историю любви, но так и не сделал этого. Мне бы очень хотелось успеть", — пояснил Коппола.

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Форд Коппола известен благодаря своей кинотрилогии "Крестный отец" и фильму о вьетнамской войне "Апокалипсис сегодня". Коппола - шестикратный лауреат премии "Оскар", в том числе "за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства", три золотых статуэтки Коппола получил за сценарии своих фильмов, одну - в номинации "лучший фильм" и еще одну - за "лучшую режиссуру". Кроме того, Коппола является двукратным обладателем "Золотой пальмовой ветви".

Читайте также: