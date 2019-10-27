Софа Агумаа снялась в продолжении популярного сериала "Кухня"

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Народная артистка Абхазии Софа Агумаа снялась в эпизоде сериала "Кухня. Война за отель" на телеканале СТС. Об этом радио Sputnik сообщила сама актриса.

Съемки сериала проходили в Сочи, на Красной Поляне, режиссер картины – Евгений Шилякин. По словам Агумаа, съемочная группа искала образ калоритной кавказской бабушки для героя по имения Спартак и выбрала актрису по ее предыдущим ролям в комедийных фильмах.

"Это комедийная роль. Моя героиня – типичная деревенская бабушка, которая ведет свое хозяйство. Но в то же время она умеет и схитрить, и обмануть. Она просит внука Спартака жениться, ведь она очень хочет правнуков. Также она любит хвастаться о своих достижениях в жизни и даже рассказывает, что в свое время работала в секретном НИИ", - рассказала актриса.

Народная артистка подчеркнула, что отношение кинорежиссеров к актерам в время съемок сильно удивило и впечатлило ее.

"Съемочная группа очень хорошо относилась к актерам, среди наших режиссеров я никогда не видела такого уважения. Они настолько хвалили меня, что было даже неудобно. И среди кинорежиссеров я вижу такое отношение не в первый раз, в отличие от театральных режиссеров", - отметила Агумаа.

"Кухня. Война за отель" – российский комедийный телесериал, снятый по заказу телеканала СТС. Первый сезон сериала вышел в 2019 году. По сюжету картина – продолжение популярного сериала "Кухня" по СТС, первый сезон которого вышел в марте 2013 года. В том же году сериал стал обладателем премии "Телезвезда -2013", а в 2014 году премии "ТЭФИ-2014" в номинации "Ситком".

Серия, в которой снималась Народная артистка Абхазии Софа Агумаа, выйдет на экраны в декабре.

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