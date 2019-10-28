Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

Одиннадцатая церемония вручения почетной награды Американской киноакадемии состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Американский режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за заслуги перед киноиндустрией, об этом сообщается в Twitter Американской академии.

David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscars pic.twitter.com/lfnCFWpJpr — The Academy (@TheAcademy) October 28, 2019

​"Немногословный Дэвид Линч получает свой "Почетный Оскар", - говорится в сообщении.

Получая награду, Линч сказал: "У вас очень интересный вкус".

Помимо Линча, премии также удостоились киноактер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертимюллер. Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.

Недавно журналисты американского журнала Rolling Stone составили рейтинг, в который вошли 30 самых страшных сериалов всех времен. Многосерийная драма "Твин Пикс" Дэвида Линча заняла первое место.

Дэвид Линч - американский режиссер, музыкант, сценарист, художник и фотограф. Лауреат премии "Золотая пальмовая ветвь" и приза за режиссуру Каннского кинофестиваля, а также "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

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