Спектакль в "Гюллене": РУСДРАМ показал "Визит" в Кирове

О том, как прошел показ спектакля РУСДРАМа в Кирове, почему режиссер сравнил Кировский театр с Гюлленом, которому нужен миллиард Клары Цаханассьян, и как "Большие гастроли" подтолкнули водителей фуры с декорациями полюбить театр, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера на гастролях в Кирове в рамках "Больших гастролей" представил зрителям спектакль "Визит старой дамы" режиссера Антона Киселюса.

Амра Амичба, Sputnik

Артист на перемотке

Репетиция, которую провел режиссер Антон Киселюс перед вечерним показом "Визита старой дамы", была технической. К игре актеров замечаний не было. Главная цель была в том, чтобы выставить свет и посмотреть перемещения декораций в новых условиях. Поэтому тексты свои артисты проговаривали скороговоркой, как на ускоренной записи.

Актер Кирилл Шишкин поделился, что гастроли для него – это еще одна возможность проявить доброе отношение к зрителям.

"Если с добром приезжаешь, показать, что ты можешь на сцене, то добро и получаешь. Везде публика нас принимала хорошо. Если не задаваться, не хвастаться, а быть открытым, честным в работе – зритель в любой стране и в любом городе это оценит", - сказал он.

По словам художника-декоратора Виталия Кацба, монтировщики сцены до трех часов утра устанавливали декорации.

"Накануне мы поставили декорации "Волка Абги", отыграли спектакль, убрали эти декорации, погрузили в фуру, потом установили декорации "Визита" - и все это за один день. Представляете, какой объем работы. Помогали все, не только артисты, но и водители фуры, в чьи обязанности это не входит абсолютно", - сказал Кацба.

Для водителей фуры из Абхазии Дмитрия Барганджия и Тимура Шинкуба гастроли РУСДРАМа открыли мир театра.

"Никогда не были в театре. Благодаря этой поездке посмотрели три спектакля Русского театра, даже детскую сказку. Очень понравилось. С семьями переписываемся, рассказываем им о впечатлениях. По приезде в Сухум обязательно сходим с детьми на спектакли", - сказал Дмитрий Барганджия.

Театр, которому нужна Клара

Перед выходом на сцену актеры собрались, по их выражению, "ручкаться" - традиционное напутствие режиссера в кругу, взявшись за руки.

© Foto / Амра Амичба Перед выходом на сцену актеры собрались, чтобы услышать традиционное напутствие режиссера

По словам режиссера Антона Киселюса, 70 процентов оригинального света спектакля на сцене невозможно воссоздать из-за отсутствия в Кировском театре необходимого оборудования.

"Когда я зашел в помещение Кировского театра, я понял, что это Гюллен, которому нужен миллиард Клары Цаханассьян. А там, где Гюллен, очень нужен театр, кировчанам очень нужен театр. Сделайте так, чтобы в зале возникли счастье и любовь от вашей игры", - сказал он.

По сюжету "Визита старой дамы", госпожа Цаханассьян, американская миллиардерша, посещает Гюллен - городок, в котором родилась и который ныне находится в упадке.

Старейшее здание Кировского драмтеатра не ремонтировалось больше тридцати лет: кресла стоят еще с советских времен, деревянные полы с сошедшей красной краской, а стены с облупившейся штукатуркой.

"Скоро обещают ремонт. Пока не знаем, будем "бомжевать" или предоставят другое помещение", - говорит завлит Нина Тодыбаева.

Повышающий давление

Зрители в переполненном зале Кировского драматического театра смотрели спектакль завороженно, их не отвлекал даже периодический скрип кресел.

Алевтина Васильева собралась уходить после первого акта и ненадолго присела у гардеробной.

"У меня давление поднялось. Очень тяжелый спектакль, давит психологически. Хорошо, что я с подругой пришла. Играют хорошо, но тяжело мне дальше смотреть", - сказала пенсионерка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Визит старой дамы"

А те, кто досмотрел РУСДРАМовский спектакль, отметили, что постановка затрагивает все струны души.

"Задача затронуть сердца и чувства людей – вот это удалось, - сказала Валентина Тропина. - Кировчане очень скромны в подаче чувств и эмоций. Впервые за тридцать лет, что я живу в Кирове, вижу такой "взрыв" в передаче чувств и эмоций на сцене Кировского театра. Начиная с детского спектакля театра из Абхазии, это было что-то!"

Зрителям понравились и игра актеров, и постановка, и музыкальное оформление спектакля.

"Даже слов нет, мне понравилось очень. Оригинальный спектакль. Я видела фильм с Васильевой и Гафтом. Но фильм веселее, а тут все более трагично", - сказала Наталия Хоркина.

С ней согласна и Лиана Зайцева, которая отметила, что "спектакль эмоционально тяжелый"

"Тяжело смотреть, но как играют актеры, нам понравилось. Очень хорошее впечатление о спектакле", - заметила она.

Кировчанин Владимир Литвинов поделился, что такого рода постановки в родном городе увидишь не часто.

"К сожалению, такие постановки редки в нашем городе. И мы счастливы, что увидели такой спектакль. Великолепная режиссура и игра актеров. Ищу фальшь и не вижу ее. Актеры не играют, а живут на сцене", - сказал он.

Театралы Сергей и Ирина Слеповичи рассказали, что посетили не один театр - они ходят на различные постановки во время всех своих поездок за пределы родного города. РУСДРАМовский "Визит старой дамы" они назвали "мощнейшим спектаклем по ощущениям".

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Визит старой дамы"

"Театр, куда хочется ходить еще раз, посмотреть другие спектакли из его репертуара. Музыка добавляла трагизма. Все правильно подобрано. Хорошая режиссура при хорошей игре актеров. Одно без другого невозможно. Если будут асы-актеры, а будет плохая режиссура, дело не пойдет. А тут все совпало, поэтому спектакль получился такой мощный, каким и должен быть, и тяжелым, потому что и пьеса такая", - сказал Сергей Слепович.

"Бойцы" закулисья

После спектакля монтировщики сразу начали демонтаж, с тем чтобы фура с декорациями отправилась в путь в Москву. Пока костюмеры чехлили сценическую одежду артистов, одна из них, Ольга Ермышева, поделилась, что посмотреть РУСДРАМовский спектакль ей впервые удалось на генеральном прогоне на гастролях в Сыктывкаре.

"Много артистов переодеваем, вдвоем непросто. За кулисами посмотришь кусочек спектакля, а уже переодевать надо", - заметила она.

По словам Ольги, ей не раз приходилось спасать ситуацию, когда спектакль должен продолжаться, а с костюмом случилось ЧП.

"У Эмиля Петрова на детском спектакле "Братец Кролик и Братец Лис" оторвался хвост. Прибегает Эмиль с хвостом в руке. А спектакль еще должен идти, надо помочь. В "Хаджи-Мурате" танец, а у него плащ распахивается. Всего одна минута на устранение проблемы, на нем зашила. Был так благодарен милый мальчик, что чуть не расплакался. Актер должен думать только о роли, а тут костюм может подвести. Актер вообще не должен думать о костюме, для этого есть мы", - сказала она.

Вторая костюмерша Маргарита Гребнева поделилась, что в Сухуме очень дорогая химчистка, поэтому часть костюмов уже отыгранных спектаклей сдали на химчистку в Кирове.

В РУСДРАМе на весь театр всего один реквизитор. Вот уже 24 года в этой должности работает Татьяна Гудзь. За все это время у нее не было ни одного прокола. Некачественная работа реквизитора - это завал всего спектакля, считает она.

"Фиксирую все в процессе создания спектакля. Вместе с режиссером обсуждаем некоторые реквизиты. Я точно знаю, кто выносит на сцену какой-либо предмет, в какое время он это делает, под какую музыку и сколько длится его сцена", - пояснила Гудзь.

Есть в ее работе такое понятие, как исходящий реквизит, который она должна купить сама. Это, например, продукты в "Хаджи-Мурате" - молоко, ахарцэы, черный хлеб и лаваш. А на мой удивленный вопрос, Татьяна ответила, что актеры по-настоящему едят на сцене, после того как они изображают чеченских и русских крестьян на сенокосе.

"В Сыктывкаре обошла четыре-пять магазинов, был только армянский лаваш. Такой для сцены в спектакле не подходил, пришлось выкручиваться. Что дать поесть актерам? В пяти магазинах поспрашивала, нашла что-то похожее на лаваш – "лепешку для кавказцев". А вот в Саранске на фестивале в магазинах был лаваш", - вспоминает реквизитор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Визит старой дамы"

Татьяна Гудзь признается, что устает, так как обслужить все спектакли расширившегося репертуара театра нелегко.

"Обещали помощницу, но больше штата нет в театре на должность реквизитора", - сказала она.

Жди, Москва!

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера покажет спектакль "Визит старой дамы" в Москве 9 ноября в Театре Луны.

Актрисы Марина Сичинава и Симона Спафопуло признались, что не испытывают какого-то особенного страха перед выступлением в столице России.

"Жду особого трепета, но он не приходит. Выступая дома, даже иногда больше переживаешь, чем на гастролях. Но ответственность одинаковая, где бы ты ни выступал", - отметила Симона Спафопуло.

Симона с супругом Дмитрием Щукиным уже 25 лет работают в Русском театре. Пришла на работу 17-летней девчонкой, поступила в Театральную студию при Русском театре.

"На гастролях дыхание зала другое, другие звуки, как ведут себя зрители. Например, в Сыктывкаре культура поведения в театре отличается от Кирова. Там были тихие безмолвные зрители, я до конца спектакля не знала, что люди сидят в зале, а тут реагировали аплодисментами на понравившийся отрывок", - сказала актриса.

Симона Спафопуло рассказала, что ей сложнее играть незаглавные роли.

"Больше ответственности там, где ты в механизме, там, где солируешь, можешь импровизировать", - заметила она.

За десятилетнюю актерскую карьеру Марины Сичинава ее отец смотрел всего два ее спектакля. Он не одобрил выбор профессии дочери, видел в ней прокурора. Но, поступив на юридический факультет МГУ, Марина все же перевелась в театральный вуз. А после, ради корочки диплома для папы, окончила экономический факультет.

"Я даже практику проходила в Сочи и в Гагре, и уже брали на работу в налоговую, но я ушла в театр. Вот так я дважды подвела отца, он видел во мне то прокурора, то налоговика, а вышла актриса", - сказала Марина Сичинава.

По ее словам, показ "Визита" в Москве - это один из спектаклей, который нужно отыграть, а "качество исполнения не зависит от города и можно приспособиться к условиям любой площадки".

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