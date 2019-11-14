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Министерства культуры Абхазии и России подписали план сотрудничества на 2020 год

Facebook Эльвира Арсалиа
Культура
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Sputnik Абхазия

Соглашение о сотрудничестве министерств двух стран было подписано в рамках VIII Международного культурного форума в Санкт Петербурге.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалиа и министр культуры России Владимир Мединский подписали соглашение о сотрудничестве на 2020 год, сообщила в Facebook Арсалиа.

Подписание документа состоялось в ходе VIII Международного культурного форума в Санкт Петербурге.

Тема форума  в этом году обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации". Абхазия участвует в работе Санкт-Петербургского международного культурного форума уже в шестой раз.

Организаторы форума: правительство Российской Федерации, Министерство культуры России, правительство Санкт-Петербурга.

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