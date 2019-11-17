Театральные вечера и юбилей "Кавказа": афиша Абхазии с 18 по 24 ноября

Обновленный спектакль "Берег неба", "Кьоджинские перепалки", пьеса по сказкам Андерсена и юбилейный концерт Государственного ансамбля "Кавказ" - что посмотреть и куда сходить в Абхазии на будущей неделе.

Sputnik

Абхазский государственный драматический театр

19 ноября в 19:00 на сцене Абхазского государственного драмтеатра покажут восстановленный спектакль режиссера Валерия Кове "Берег неба", который совсем недавно был показан зрителя на фестивале во Владикавказе, где труппа театра выиграла в номинации "Лучший актерский ансамбль".

"Пьеса про жизнь на отшибе, про деревню, далекую от цивилизации. В этой деревне живут старики преклонного возраста. Спектакль рассказывает о жизни этих стариков, мимо которых проходит цивилизация. А если даже она каким-то образом появляется, то идет мимо них. Они не могут ее остановить. Но, невзирая на свое положение, обстоятельства собирают людей здесь, даже тех, кто когда-то отсюда ушел", - рассказал про свою постановку Кове.

Сухум, ул. Пушкина, 1

РУСДРАМ

19 ноября в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль "Кьоджинские перепалки"

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе

События в Кьодже многим зрителям могут напомнить абхазские реалии. Любовные перипетии, скандалы, интриги и расследования, а еще гарантированное хорошее настроение и улыбки ждут зрителей.

23 ноября в 16:00 на сцене "Муха-Цокотуха" в постановке Джамбула Жордания.

Сухум, проспект Леона, 8

Абхазский государственный молодежный театр

20 ноября в 18:30 на сцене Абхазского государственного драмтеатра покажут премьеру Молодежного театра "Голый король".

Пьеса в двух действиях Евгения Шварца создана по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля", "Свинопас" и "Принцесса на горошине".

Сухум, ул. Пушкина, 1

Абхазская государственная филармония

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik Празднование 10-летней годовщины признания Россией независимости Абхазии

21 ноября в 18:00 в Абхазской госфилармонии состоится юбилейный концерт Государственного ансамбля "Кавказ".

Коллектив ансамбля, которому в этом году исполнилось 25 лет, представит на сцене уже полюбившиеся зрителям танцы народов Кавказа и абхазские национальные переплясы.

Сухум, проспект Леона,18

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