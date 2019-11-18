Министерства культуры Абхазии и России утвердили программу сотрудничества на три года

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и министр культуры России Владимир Мединский подписали соглашение о сотрудничестве на 2020 год в Санкт-Петербурге, в четверг 14 ноября.

СУХУМ, 18 ноя- Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Министерства культуры России и Абхазии рассмотрели и утвердили программу сотрудничества на 2020-2022 годы, рассказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия на пресс-конференции ведомства, посвященной участию в форуме.

По словам министра, программа сотрудничества дает возможность прямого взаимодействия учреждений культуры, творческих организаций и независимых проектов Абхазии и России.

"Каждый год мы сохраняем основной контент программы. Наш приоритет – сохранение историко-культурного наследия. Поэтому в следующем году мы планируем провести большую международную конференцию на тему сохранения историко-культурного наследия", - отметила она.

В этом году Министерство культуры Абхазии также продолжило образовательное направление в сфере культуры, сказала Арсалия.

"В рамках этого направления в Абхазии будут проводиться мастер-классы, семинары в музыкальном и художественном училище. Участниками культурных сезонов будут и библиотеки республики. Для работников библиотек в рамках программы "Библиотеки – места для искусства" будут проводиться встречи и семинары", - рассказала министр.

По словам Арсалия, планируются и гастрольные туры абхазских театров в городах России, а также приезд российских творческих коллективов в Абхазию. Подробнее о планах ведомств будет известно в 2020 году.

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