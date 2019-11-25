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Фазиль Искандер, 1980-е.

День жизни: документальный фильм об Искандере показали в Сухуме

© Фото : МАММ / МДФ
Культура
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Темы:
Наш Фазиль (115)
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Sputnik Абхазия

V Международный фестиваль "Стоянка человека", посвященный Фазилю Искандеру, открылся в Сухуме 25 ноября.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Короткометражный фильм Ибрагима Чкадуа "День жизни, или Фазиль Искандер" показали в РУСДРАМе в рамках V Международного фестиваля "Стоянка человека", сообщает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

"День жизни, или Фазиль Искандер" - заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере.

"Я рад, что фильм показали в рамках этого фестиваля. Фазиль объединяет людей, и эту картину нельзя представить не в контексте фестиваля. Для меня это вполне закономерно, - отметил режиссер Ибрагим Чкадуа. - Да, и до этого я снимал фильмы о Фазиле, но тогда еще фестиваль не существовал. На этот раз мне поддержку оказало и Министерство культуры, был конкретный срок, конкретный формат".

После просмотра фильма зрители долго не расходились. По словам Нины Агрба, фильм Ибрагима Чкадуа произвел на нее большое впечатление.

© Sputnik / Акоп Кущян
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"Искандер был особенным человеком, который громко заявил об Абхазии. Мы очень рады всему тому, что увидели сегодня. Это замечательный фильм, который рассказывает о жизни гениального человека. Всем зрителям очень понравился фильм, Ибрагим Чкадуа очень серьезно подошел к работе", - отметила Агрба.

"День жизни, или Фазиль Искандер" Ибрагима Чкадуа также впервые показали по Абхазскому телевидению и "Абаза - ТВ". По словам автора, фильм вскоре появится на YouTubе, где любой желающий сможет его посмотреть.

V Международный фестиваль "Стоянка человека" в память о Фазиле Искандере проходит в Сухуме 25-26 ноября.

Писатель Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Памятник писателю Фазилю Искандеру
© Sputnik / Владимир Астапкович
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С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме.

В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

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Темы:
Наш Фазиль (115)
Теги:
Фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", Фазиль Искандер


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