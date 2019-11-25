День жизни: документальный фильм об Искандере показали в Сухуме

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Короткометражный фильм Ибрагима Чкадуа "День жизни, или Фазиль Искандер" показали в РУСДРАМе в рамках V Международного фестиваля "Стоянка человека", сообщает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

"День жизни, или Фазиль Искандер" - заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере.

"Я рад, что фильм показали в рамках этого фестиваля. Фазиль объединяет людей, и эту картину нельзя представить не в контексте фестиваля. Для меня это вполне закономерно, - отметил режиссер Ибрагим Чкадуа. - Да, и до этого я снимал фильмы о Фазиле, но тогда еще фестиваль не существовал. На этот раз мне поддержку оказало и Министерство культуры, был конкретный срок, конкретный формат".

После просмотра фильма зрители долго не расходились. По словам Нины Агрба, фильм Ибрагима Чкадуа произвел на нее большое впечатление.

"Искандер был особенным человеком, который громко заявил об Абхазии. Мы очень рады всему тому, что увидели сегодня. Это замечательный фильм, который рассказывает о жизни гениального человека. Всем зрителям очень понравился фильм, Ибрагим Чкадуа очень серьезно подошел к работе", - отметила Агрба.

"День жизни, или Фазиль Искандер" Ибрагима Чкадуа также впервые показали по Абхазскому телевидению и "Абаза - ТВ". По словам автора, фильм вскоре появится на YouTubе, где любой желающий сможет его посмотреть.

V Международный фестиваль "Стоянка человека" в память о Фазиле Искандере проходит в Сухуме 25-26 ноября.

Писатель Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме.

В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

Читайте также: