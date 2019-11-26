Истории Искандера: в Сухуме состоялся конкурс рисунков "Грушевый компот"

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Конкурс детских рисунков "Грушевый компот" по мотивам произведений писателя Фазиля Искандера состоялся с Доме юношества в Сухуме.
"Грушевый компот" входит в программу фестиваля культуры "Стоянка человека" и проходит в Сухуме уже в третий раз. По условиям конкурса юные художники должны изобразить на "холсте" истории по мотивам рассказов Фазиля Искандера, которые им зачитывают заранее. В этот раз организаторы выбрали три коротких рассказа писателя – "Петух", отрывки из "Детства Чика" и "Чик на охоте". На то, чтобы рассказать историю в красках художникам дается чуть больше часа.
В этом году в конкурсе приняли участие 23 человека. Это подростки и малыши, воспитанники Дома юношества, столичных школ искусств и арт-студий.
Девятилетняя Нария Саманба для своего рисунка выбрала рассказ "Петух". Юная художница изобразила не только главного "героя", но и попыталась передать всю атмосферу тех дней, такой, какой она предстала в ее голове. Через несколько минут на листе "ожили" дом, пышное дерево, а за забором "одной из горных деревень Абхазии" красовались зеленые горы. В центре композиции "схватка" мальчика с ненавистным ему петухом.
"Петух был очень воинственный, он не любил мальчика. Я изображу его рыжим, с темно-зеленой грудкой и очень красочным. А рассказ я выбрала, потому что уже читала его в школе, и он мне показался самым подходящим для рисунка", - призналась Нария.
По словам педагога СДЮ по изобразительному искусству Георгия Баронина, несмотря на юный возраст, участники из года в год успешно справляются с визуализацией услышанного.
"Это интересная тема для развития воображения и цветового восприятия. Они сами выбирают композиции, краски, цветовое содержание. Все по их вкусу. Бывает, что малыши справляются лучше, чем более взрослые участники. Все зависит от их подготовки и способности раскрепоститься", - объяснил он.
Для того, чтобы определить лучшего жюри понадобился целый час. Выбрать победителей оказалось нелегко. Профессионалы оценивали не только фантазию художников, но и их мастерство. В итоге было выбрано три лучшие работы. Первое место заняла воспитанница художественной школы "Айнар" Рафида Хинтуба, второе Ева Пилия и третье Анастасия Качуровская.
По словам Анастасии, она впервые участвует в конкурсе и не рассчитывала на призовое место.
"На самом деле, на конкурс меня записал мой педагог и для меня это стало неожиданностью. В своем рисунке я описала приключения Чика на охоте. Думаю, я приму участие в конкурсе и в следующем году", - сказала она.
Член жюри художник Александр Шервашидзе-Чанба поздравил конкурсантов и отметил, что несмотря на возраст, многие уже освоили профессиональные навыки.
"Так смешивать краски, так их правильно накладывать на бумагу, так трепетно относиться к заданию, могут только настоящие художники",-отметил он.
Лучшим рисунком, по мнению информационного агентства Sputnik Абхазия, выступившего информационным партнером фестиваля "Стоянка человека", стала работа Богдана Зарандия, которому вручили сертификат и специальный приз.
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