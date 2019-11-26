Истории Искандера: в Сухуме состоялся конкурс рисунков "Грушевый компот"

Конкурс детских рисунков "Грушевый компот" состоялся в рамках V Международного фестиваля "Стоянка человека", который проходит в Абхазии с 25 по 26 ноября.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Конкурс детских рисунков "Грушевый компот" по мотивам произведений писателя Фазиля Искандера состоялся с Доме юношества в Сухуме.

"Грушевый компот" входит в программу фестиваля культуры "Стоянка человека" и проходит в Сухуме уже в третий раз. По условиям конкурса юные художники должны изобразить на "холсте" истории по мотивам рассказов Фазиля Искандера, которые им зачитывают заранее. В этот раз организаторы выбрали три коротких рассказа писателя – "Петух", отрывки из "Детства Чика" и "Чик на охоте". На то, чтобы рассказать историю в красках художникам дается чуть больше часа.

В этом году в конкурсе приняли участие 23 человека. Это подростки и малыши, воспитанники Дома юношества, столичных школ искусств и арт-студий.

Девятилетняя Нария Саманба для своего рисунка выбрала рассказ "Петух". Юная художница изобразила не только главного "героя", но и попыталась передать всю атмосферу тех дней, такой, какой она предстала в ее голове. Через несколько минут на листе "ожили" дом, пышное дерево, а за забором "одной из горных деревень Абхазии" красовались зеленые горы. В центре композиции "схватка" мальчика с ненавистным ему петухом.

"Петух был очень воинственный, он не любил мальчика. Я изображу его рыжим, с темно-зеленой грудкой и очень красочным. А рассказ я выбрала, потому что уже читала его в школе, и он мне показался самым подходящим для рисунка", - призналась Нария.

По словам педагога СДЮ по изобразительному искусству Георгия Баронина, несмотря на юный возраст, участники из года в год успешно справляются с визуализацией услышанного.

"Это интересная тема для развития воображения и цветового восприятия. Они сами выбирают композиции, краски, цветовое содержание. Все по их вкусу. Бывает, что малыши справляются лучше, чем более взрослые участники. Все зависит от их подготовки и способности раскрепоститься", - объяснил он.

© Sputnik Асмат Цвижба Участники конкурса детских рисунков "Грушевый компот" по мотивам произведений писателя Фазиля Искандера

Для того, чтобы определить лучшего жюри понадобился целый час. Выбрать победителей оказалось нелегко. Профессионалы оценивали не только фантазию художников, но и их мастерство. В итоге было выбрано три лучшие работы. Первое место заняла воспитанница художественной школы "Айнар" Рафида Хинтуба, второе Ева Пилия и третье Анастасия Качуровская.

По словам Анастасии, она впервые участвует в конкурсе и не рассчитывала на призовое место.

"На самом деле, на конкурс меня записал мой педагог и для меня это стало неожиданностью. В своем рисунке я описала приключения Чика на охоте. Думаю, я приму участие в конкурсе и в следующем году", - сказала она.

© Sputnik Асмат Цвижба Анастасия Качуровская, занявшая третье место в конкурсе детских рисунков "Грушевый компот"

Член жюри художник Александр Шервашидзе-Чанба поздравил конкурсантов и отметил, что несмотря на возраст, многие уже освоили профессиональные навыки.

"Так смешивать краски, так их правильно накладывать на бумагу, так трепетно относиться к заданию, могут только настоящие художники",-отметил он.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия пожелала участникам сохранять детскую непосредственность и любовь к искусству, вне зависимости от того, какую профессию они выберут в будущем.

Лучшим рисунком, по мнению информационного агентства Sputnik Абхазия, выступившего информационным партнером фестиваля "Стоянка человека", стала работа Богдана Зарандия, которому вручили сертификат и специальный приз.

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