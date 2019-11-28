Как стать моложе — в фильме "Ирландец" Мартина Скорсезе

"Ирландец" — немного старомодная, но сделанная совершенно мастерски драма о деньгах и грехах, взаимоотношениях маленького человека и большой истории человечества.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Фильм Мартина Скорсезе с 27 ноября уже доступен во всех возможных переводах и в оригинале с русскими субтитрами на Netflix. О том, как Де Ниро и Аль Пачино вернули молодость, зачем это понадобилось и сколько стоило, — в материале Егора Беликова для РИА Новости.

Один только взрыв

Премьера этого фильма — со всех сторон событие беспрецедентное. Скорсезе и Роберт Де Ниро с "Казино" (1995) почти не работали вместе (короткометражка "Пробы" 2015 года не в счет). Классик американского кино впервые снял не для голливудской студии, а для интернет-релиза. Еще "Ирландец" — самый дорогой полнометражный фильм производства Netflix: потрачено 125 миллионов долларов, что сравнимо с бюджетом современного блокбастера.

При этом в картине, почти целиком состоящей из бесконечных разговоров пожилых мужчин, нет ни одной дорого выглядящей сцены или баталии. Единственный раз только что-то взорвалось.

А деньги где?

Главную роль, мафиози Фрэнка Ширана, играет 76-летний Роберт Де Ниро, любимый артист Скорсезе. Действие сильно растянуто по времени, поэтому его герой, который случайно оказывается чуть ли не соучастником всей новейшей истории США, предстает в разные годы жизни: еще молодой и уже старый. Фильм основан на реальных событиях и рассказах знаменитого киллера.

Так вот, большая часть бюджет потрачена на то, чтобы при помощи графики омолаживать и состаривать обратно Де Ниро, а вместе с ним — других прекрасных пожилых актеров (Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель).

Технология в целом известна даже тем, кто не занят в киноиндустрии, она называется motion capture. Берут, к примеру, Роберта Де Ниро. На лицо и тело крепят датчики, считывающие движения мышц, то есть всю актерскую мимику и игру. Потом эти данные переносят на компьютерную модель, результат добавляют в фильм. От артистов остается фигура и пластика, а выглядят они в кадре так, как нужно режиссеру.

Кажется удивительным, что инновационная технология понадобилась для такой картины. Но если задуматься, получается, что Скорсезе решился на омоложение героев потому, что это было критически важно.

Кстати, получилось очень хорошо, графика совершенно незаметна даже на крупных планах. Хотя видно, что старики играют в кадре молодых людей, а не наоборот: сохранилась инстинктивно узнаваемая мимика пожилого великого Де Ниро, его чуть скованная возрастом манера ходить.

Зачем это Скорсезе?

Вот сложная, но все хорошо поясняющая аналогия. Режиссер использовал тот же прием, что однажды применил Федерико Феллини в полуавтобиографическом фильме "Амаркорд". Там главного героя, детское альтер эго режиссера, играл вовсе не ребенок, а 22-летний актер, хотя все остальные персонажи общались с ним так, словно он школьник. Таким образом Феллини подчеркнул, что эта картина представляет его взгляд с высоты немалых лет на детские воспоминания.

Точно такое же впечатление создает меняющаяся по мере развития сюжета компьютерная внешность Де Ниро. Оно только усиливается, когда герой уже в старости, в инвалидном кресле, выступает в фильме на правах рассказчика, словно дает интервью о своей непутевой преступной жизни.

Де Ниро и Аль Пачино уже прочат номинации на "Оскар", хотя Американской академии придется ответить на немало вопросов по этому поводу.

Главный из них — где грань между тем, что сыграл актер, и тем, что мы видим на экране? Кто должен выходить на сцену за "Оскаром": Де Ниро или те, кто его перерисовывали?

С другой стороны, артиста можно сегодня не только видоизменить, но и возродить тем же способом — просто нарисовать из ниоткуда.

Вечно живые

В начале ноября некие безвестные американские режиссеры Антон Эрнст и Тати Голых торжественно объявили, что у них в картине "В поисках Джека" снимется звезда фильмов "Бунтарь без причины" и "К востоку от рая" Джеймс Дин. Он погиб в автокатастрофе еще в 1955 году и был дважды посмертно номинирован на "Оскар".

Разрешение на использование образа режиссеры получили у родственников Дина. Его модель нарисуют по архивным материалам и тем фильмам, в которых он успел сняться, а озвучит его актер с похожим голосом.

Такая практика — к сожалению или к счастью, уже не редкость. Этим занимаются не только молодые режиссеры, которые пытаются привлечь к себе внимание, но и голливудские студии. Так в фильм "Изгой-один: Звездные войны. Истории" специалисты Disney в одной сцене "подклеили" уже ушедшую из жизни артистку Кэрри Фишер — ее изображение нашлось в архиве.

Тут возникает и этический аспект. Может ли пожилой актер удачно сыграть себя же в молодости? Если он талантливый, то — конечно. Получится ли у специалиста по спецэффектам придумывать за умершего артиста, как он должен играть в новом фильме, и нарисовать это? Пожалуй, нет.

Жаль, конечно, что мы никогда не узнаем, как Джеймс Дин, которому сейчас могло быть 88, выглядел бы в других фильмах. Придумать рисунок игры по силам только живому актеру.

Ясно одно: сбывается пророчество группы "Гражданская оборона", которая пела, что скоро вообще не придется умирать. В пугающем мире будущего мы сможем при желании жить вечно, как Джеймс Дин, и не только в сердцах — нужно лишь заранее договориться со студией компьютерной графики.

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