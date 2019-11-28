"Потерянный рай": итальянцы сняли документальный фильм об Абхазии

Съемки документального фильма "Потерянный рай" проходили в Абхазии в Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчалском районах.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Итальянский режиссер Алессандро Тезеи и фотограф-оператор Пьерпаоло Миттика сняли первую часть документального фильма об Абхазии с рабочим названием "Потерянный рай", рассказал в интервью Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии, руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания.

По его словам, режиссеры уже много лет снимают документальные фильмы, в том числе и о странах, в которых происходили этнические и политические конфликты.

В документальном фильме рассказывается об истории республики, Отечественной войне народа Абхазии, о ходе переговорного процесса с Грузией в рамках Женевских дискуссий и нынешнем политическом и индустриальном состоянии республики, а также о возможности развития различных видов туризма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кан Ҭаниа (@kan.taniya) 27 Ноя 2019 в 1:59 PST

"Увидев на фотографии наши красоты, они заинтересовались темой развития туризма, связанного с исследованием и посещением заброшенных сооружений. Их очаровали наши заброшенные архитектурные монументы, они загорелись желанием развить тему подобного туризма. На мой взгляд, подобный вид туризма может поспособствовать экономическому развитию Абхазии, таким образом, об Абхазии узнает большее количество людей за рубежом ", - рассказал Тания.

Съемки фильма "Потерянный рай" продолжатся летом в Гудаутском районе. Полнометражный документальный фильм об Абхазии выйдет в Швейцарии и Италии на английском и итальянском языках.

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