И грустно и скучно: названы фильмы, которые поднимут настроение

Если день не задался, или целая неделя, то настроение может поднять просмотр фильма из списка, составленного изданием Collider.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. В список от издания Collider вошло 25 воодушевляющих фильмов, просмотр которых поднимает настроение и заставляет задуматься о важном.

Первое место журналисты отдали диснеевскому мультфильму "Аладдин", 1992 года. По их мнению, классическая сказка о колдовстве и симпатичном аутсайдере, который несмотря на все трудности добивается сердца красавицы-принцессы — один из лучших примеров, чтобы двигаться дальше.

Второе место отдано комедийно-романтическому фильму Роба Райнера "Принцесса-невеста", 1987 года. Картина рассказывает веселую историю любви, которая поможет ненадолго отвлечься от повседневных забот.

Третье место заняла картина "Американский хвост" или "Дорога в Америку" — первый полнометражный мультфильм студии Universal Pictures 1986 года о путешествии смелого мышонка в Америку.

В первую десятку также попала подростковая комедия "Бестолковые", 1995 года с Алисией Сильверстоун и Полом Раддом, "Школа рока" 2003 года с Джеком Блэком, мюзикл "Поющие под дождем" 1952 года, мелодрама о клубной жизни 80-х "Последние дни диско" 1998 года, картина "Академия Рашмор" (1998 год) о двоечнике-активисте, музыкальная драма о взрослении "Синг Стрит" 2016 года и мультфильм "Зверополис" 2016 года.

В список самых позитивных картин также вошел "Гарри Поттер и философский камень" 2001 года, оскароносный мультфильм "Холодное сердце" 2013 года и другие.

Читайте также: