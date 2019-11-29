Чкадуа о фильме об Искандере: не только про Фазиля, но и про всех нас

Автор, режиссер трех документальных фильмов о Фазиле Искандере Ибрагим Чкадуа в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как проходила работа над фильмами и как личность писателя повлияла на его творчество.

Ежегодно в Абхазии проходит фестиваль культуры Фазиля Искандер "Стоянка человека", названный по одноименному рассказу писателя. В этом году в рамках фестиваля режиссер Ибрагим Чкадуа представил заключительную часть документальной трилогии о писателе "День жизни, или Фазиль Искандер".

"Фазиль вошел в мою жизнь еще в детстве, когда я только начал его детские рассказы читать, к тому времени кое-что было написано, а какие-то вещи еще писались. В школе был Чик, со своей жизнью, каждый узнавал себя в нем. Потом были 80-е, их бурный конец, то есть он постоянно сопровождал меня. Открывался мир, открывалась история, советская, которая была закрыта для нас. Я помню, когда в журнале "Юность" напечатали "Харлампо и Деспину" - одну из повестей эпоса "Сандро из Чегема", мы ездили студентами в Ткуарчал на электричке, на журнал очередь стояла и каждый брал на выходные почитать, на обратном пути кто-то другой читал, то есть она была зачитана до дыр. Фазиль был всегда актуален, и со временем я еще стал понимать, насколько он глубок и насколько он имеет значение не только для нас. Те герои, те персонажи, та среда обитания, та стоянка человека, как он говорил, она всем нам была знакома и перекликалась с нами. Но эта картина важна и для российского читателя, для российской культуры и для мировой в целом", - сказал Чкадуа.

По словам Чкадуа, одна из главных целей создания фильма - сохранить память о Фазиле Искандере.

"Человек уходит, и часто его литература откладывается. В нашей ситуацией мы не можем себе позволить такую роскошь, как забыть такого человека, благодаря которому Абхазию многие узнавали через его литературу", - отметил Чкадуа.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Писатель Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

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