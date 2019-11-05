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Критик Кушляева о РУСДРАМе: амбициозный театр, развивающийся семимильными шагами

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Sputnik Абхазия

Театральный критик Оксана Кушляева в интервью радио Sputnik рассказала о том, как познакомилась с творчеством РУСДРАМа и дала оценку деятельности театра.

Критик Оксана Кушляева рассказала, что приезжала в Сухум два раза на спектакли РУСДРАМа "Пять вечеров", "Электра" и открыла для себя этот театр.
"Меня позвали на премьеру спектакля ("Электра" - ред.). Я занимаюсь античными сюжетами на современной сцене. Знаю, что трудно найти мостик к античным героям, очень странным и непонятным сегодня. Мне кажется, режиссер Артем Устинов, который поставил спектакль, и РУСДРАМ нащупывали этот мостик. Театр рассказывает эту историю так, чтобы мы поняли и даже посочувствовали героям. Они рассказали ее как подростковую драму. Если представить Электру недолюбленным бунтующим подростком, то все становится гораздо понятнее", - сказала Кушляева.

Она отметила, что спектакль получился очень симпатичный, театру удалось в античной пьесе найти важную современную тему и рассказать об этом.

 "У нас возникло небольшое сотрудничество на почве того, что театр действительно амбициозный, развивающийся семимильными шагами. Театр стал подавать заявки на разные фестивали, не сидит на месте, а энергично дает о себе знать, и это очень хорошо. Я посмотрела спектакль "Пять вечеров", мы его привезли в Санкт-Петербург и действительно все заметили, что есть новый амбициозный проект. Директор театра Ираклий Хинтба явно все делает, чтобы труппа развивалась… очень разный репертуар, поэтому за этим приятно следить. Не так уж много театров, у которых такой момент взлета, и критику, конечно же, интересно наблюдать театр в таком состоянии, когда он собрал все силы и работает на полной мощности", - сказала Кушляева.

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера с 3 по 5 ноября на гастролях в  Сыктывкаре. Поездка состоялась в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли". После показа спектаклей в столице Республики Коми труппа театра выедет в город Киров.

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Теги:
Ираклий Хинтба, РУСДРАМ


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