Новогоднее волшебство: какие спектакли для детей покажут театры Сухума

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба с 25 по 30 декабря, и со 2 по 4 января состоится показ новогоднего спектакля по сюжету сказки "Щелкунчик и мышиный король" по рассказу Эрнста Гофмана. Об этом в интервью Sputnik Абхазия рассказал режиссер Гудиса Тодуа.

"Из года в год в Абхазском драмтеатре ставятся сказки с участием различных персонажей, например, лисы или волка. На мой взгляд, детям это уже поднадоело, поэтому стоял очень сложный вопрос о материале. Я очень долго советовался с писателями, драматургами, друзьями, режиссерами, как местными, так и из Москвы", - подчеркнул он.

После долгих раздумий режиссер решил остановить свой выбор на сказке Эрнста Гофмана "Щелкунчик и мышиный король".

"Так совпало, что 2020 - это год крысы, в спектакле, помимо Щелкунчика, действуют мышиный король и мыши. На мой взгляд, эта сказка актуальна, думаю, что мало кто знаком с этой сказкой. Очень обидно и грустно, что не читают такие известные произведения. Сказка оживет на абхазском языке, это уникальное событие для тех, кто интересуется сказочными персонажами, волшебством", - сказал режиссер.

В спектакле будет звучать музыка Чайковского, а также будет много песен, проинформировал Гудиса Тодуа. С 25 по 30 декабря спектакль "Щелкунчик и мышиный король", который длится один час, будут показывать два раза в день – в 11:00 и в 13:00, со 2 по 4 января - в 12:00.

Маленьких жителей и гостей Абхазии порадует и РУСДРАМ, на сцене которого с 27 по 30 декабря и со 2 по 5 января в 11:00 и в 13:00 будут показывать новогодний музыкальный спектакль "Королевский Новый год". Режиссер постановки Джамбул Жордания обещает, что дети попадут в волшебный мир сказок Андерсена.

"В этом году мы взяли пьесу по сказкам Андерсена. Мы взяли сказку "Принцесса и свинопас", но туда еще вкрапили сцены с разбойниками из сказки "Снежная королева", есть сюжеты, взятые из других сказок, но в основе - "Принцесса и свинопас", - сказал Жордания.

Спектакль "Королевский Новый год" будет идти час, чтобы маленькие зрители не утомлялись, говорит режиссер.

"Уже проверено, что тяжело удержать детей больше часа, каким бы интересным ни был спектакль. Постановка очень динамичная, много танцев и песен, поэтому, чтобы актеры тоже не утомлялись, спектакль будет идти час", - отметил Джамбул Жордания.

Новогодний спектакль покажет также Абхазский государственный Молодежный театр по мотивам знаменитой сказки Корнея Чуковского "Бармалей". 24 декабря в 17:00 на сцене культурного центра "Абаза" дети смогут увидеть историю о том, как любознательные и непоседливые дети ослушались родителей и убежали в Африку. Режиссер постановки – Ирма Гулуа.

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