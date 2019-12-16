Концерт, КВН и салют: как в Ткуарчале встретят Новый год

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. К Новому году в Ткуарчале планируется проведение праздничного огонька, концерта и театрализованных представлений, рассказала в интервью радио Sputnik исполняющая обязанности главы Ткуарчалского района Аида Чачхалия.

"Могу с уверенностью сказать, что к Новому году город будет украшен намного лучше, чем в прошлые годы. Мы уже купили декоративные элементы, украсили улицу Сосналиева. Будут украшены гирляндами и другие улицы, пока что не хотим раскрывать все секреты", - отметила она.

Новогодние мероприятия в Ткуарчале начнутся с 24 декабря. В первый день в городском Дворце культуры Дом Москвы представит спектакль для школьников.

27 декабря во Дворце культуры пройдет новогодний огонек с участием певцов абхазской эстрады, а 30 декабря жителей района порадуют местные творческие коллективы и команда КВН. В новогоднюю ночь у елки пройдут народные гуляния, а в полночь на площади у Дворца культуры ткуарчалцев ждет праздничный салют.

По словам Чачхалия, новогодняя ель в городе будет установлена до 20 декабря.

"Дизайн елки будет немного изменен. Это будет искусственная елка, мы уже объявили жителям, что срубать и использовать живые елки запрещено. Если мы увидим, что кто-то продает живую ель на рынке, то на него будет наложен соответствующий штраф. Надеемся, что до этого не дойдет", - отметила она.

Исполняющая обязанности главы администрации отметила, что ежегодно в детских садах и школах района проводятся новогодние утренники. В этом году администрация района выделила около 600 подарков для самых маленьких жителей.

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