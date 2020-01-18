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Бах и Петров: Камерный оркестр Абхазии выступит в Московской консерватории

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Концерт состоится при поддержке Московской консерватории, Министерства культуры Абхазии, посольства Республики Абхазия в России и Абхазской диаспоры в Москве.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. В Рахманиновском зале Московской консерватории имени Петра Чайковского 1 февраля состоится концерт Государственного камерного оркестра Абхазии, сообщило Министерство культуры республики.

© Foto / Министерство культуры РА
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В концерте примут участие заслуженная артистка России Маргарита Спиридонова (альт), Алина Павлова (скрипка) Максим Орехов (гобой), артисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра заслуженный артист Абхазии Давид Терзян.

Солист - Виктор Абрамян-Эшба (скрипка).

Также в концерте примут участие юные скрипачи из Абхазии и России - Мария Эмилия Терзян-Хагба и Грант Башмет.

"В программе концерта произведения Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна и абхазского композитора Петрова", - уточняется в пресс-релизе Минкультуры Абхазии.

14 ноября прошлого года в рамках VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Министерства культуры России и Абхазии рассмотрели и утвердили программу сотрудничества на 2020-2022 годы. Концерт проводится в рамках подписанного плана сотрудничества.

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