Бах и Петров: Камерный оркестр Абхазии выступит в Московской консерватории

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. В Рахманиновском зале Московской консерватории имени Петра Чайковского 1 февраля состоится концерт Государственного камерного оркестра Абхазии, сообщило Министерство культуры республики.
В концерте примут участие заслуженная артистка России Маргарита Спиридонова (альт), Алина Павлова (скрипка) Максим Орехов (гобой), артисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова.
Художественный руководитель и главный дирижер оркестра заслуженный артист Абхазии Давид Терзян.
Солист - Виктор Абрамян-Эшба (скрипка).
Также в концерте примут участие юные скрипачи из Абхазии и России - Мария Эмилия Терзян-Хагба и Грант Башмет.
"В программе концерта произведения Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна и абхазского композитора Петрова", - уточняется в пресс-релизе Минкультуры Абхазии.
14 ноября прошлого года в рамках VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Министерства культуры России и Абхазии рассмотрели и утвердили программу сотрудничества на 2020-2022 годы. Концерт проводится в рамках подписанного плана сотрудничества.
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