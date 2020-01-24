В атмосфере старого Сухума: вечер лауреатов премии Искандера прошел в Москве

На литературном вечере лауреаты премии имени Фазиля Искандера рассказывали о своем творчестве, читали отрывки из своих произведений, делились мыслями о современном литературном процессе и о тех творческих импульсах и психологических особенностях, которые были свойственны создателю великого эпоса и неповторимых философских притч Фазилю Искандеру.

Анжелика Бения, Sputnik.

Смех Искандера

В русской литературе смех Искандера, его юмор сложно спутать с каким-либо другим, заметил ведущий вечера, вице-президент Русского ПЕН-центра и член жюри премии Борис Евсеев.

"Был великий Гоголь, была чеховская улыбка, был мещанский смех Зощенко, но смех Искандера, действовавший против страха, уникален. Я помню, какое поразительное впечатление произвели его "Кролики и удавы". К нему подходит эпиграф Булгакова: "Что помешает мне, смеясь, говорить правду?". Вот это сочетание удивительной правды и смеха своей эпохи, сказанной в притчах, сделало этот феномен, который мы зовем Искандером", – сказал Борис Евсеев.

Ведущий напомнил, что в декабре 2019 года в номинации "Проза" лучшими были признаны двое финалистов Международной премии имени Фазиля Искандера: Владимир Делба за сборник прозаических произведений "Звездная пыль моих воспоминаний" и Анатолий Курчаткин за роман "Минус 273 градуса по Цельсию".

© Foto / SERGEY KAREVSKIY Лауреат литературной премии имени Фазиля Искандера Анатолий Курчаткин и ведущий вечера, вице-президент Русского ПЕН-центра, член жюри премии Борис Евсеев.

"В этом году единодушным решением жюри были присуждены две равноценные премии. Очень хорошо, что Искандер собирает под своей эгидой прозаиков разных течений. Курчаткин - это новый реализм, и у Делба реалистическая проза, но с другим подходом. Есть понятия питерский текст, есть московский текст, есть и сухумский. Владимир Делба создает сухумский текст. Если Фазиль - это все-таки притчи, рассказы и повести лесов, гор, ущелий Абхазии, то Делба - это писатель больше сухумский. Он представляет русскоязычную абхазскую литературу. Эта литература, которую начал Искандер, продолжил мой хороший знакомый Даур Зантария, – интеллектуальное достоинство Абхазии, которое всегда учитывала Россию, как одну из своих возможностей", – отметил Борис Евсеев.

Сухумский текст

Владимир Делба, которого ведущий вечера обрисовал как художника-профессионала, красочно и наблюдательно создающего новый сухумский текст, рассказывал о том, как рождались его романы и сборники.

"Начинал я заниматься писательством как журналист, но меня к этому не тянуло. Мне хотелось, чтобы это было больше литературой. Я попытался выступить в роли летописца. Те, кто бывал в Абхазии в фазилевские годы, знает, что это был уникальный город с совершенно удивительным микроклиматом, интеллектуальный город. Будучи подростками, мы зачитывали до дыр книги, увлекались в основном итальянским кинематографом. Так как неореализм попадал под официальную советскую идеологию, все лучшие итальянские фильмы мы посмотрели на советском экране. Этот прекрасный микроклимат исчез. Это произошло на всех континентах, а война вбила последний гвоздь. Мне хотелось сохранить это, и я начал записывать истории", – поделился Владимир Делба.

И чтобы передать залу атмосферу старого Сухума, Делба прочел отрывок из своего "хулиганского сборника":

"Помню, как прохаживаясь по сухумской набережной, ребята постарше обсуждали прочитанное, выстраивая виртуальные маршруты прогулок по улицам и набережным Парижа или, к примеру, Вечного города. И можно было, слегка прикрыв глаза, уверенно пройтись по узким улочкам Монмартра, спустившись мимо музея Клюни, выйти к набережной Сены, к книжным развалам букинистов. Пообщаться, к примеру, в "Салоне" с Манэ или Сезанном, а потом пройти еще несколько сот метров (и пару десятилетий), и выпить по рюмке анисовой в "Куполе", с задумчивым и вальяжным Эренбургом, резким и колким Пикассо, экстравагантным Дали. И уже для полного счастья, заглянуть в "Клозери де лила", чтобы, не мешая, со стороны понаблюдать за творящим Хэмом!".

© Foto / SERGEY KAREVSKIY Лауреат литературной премии имени Фазиля Искандера Владимир Делба.

Второй лауреат премии в номинации "Проза" Анатолий Курчаткин, рассказав о цензурных трудностях на своем пути в литературу, поделился воспоминаниями о Фазиле Искандере.

"Мы были с Фазилем в товарищеских отношениях. Я относился к нему как к старшему брату. Несмотря на приветливость на лице, он был нелюдим, будто все время находился в прозрачном коконе, который был проницаем. Он улыбался, и ты не понимал, улыбается он своему внутреннему или тому, что происходит сейчас вне его кокона. Было такое ощущение, что он был фаталистом. Из этого кокона жизнь не раз его выводила. Он оказывался очень деятельным и способным предпринимать шаги, но если их не нужно было делать, ничего не выводило его из этого состояния, вне кокона все само собой должно было устроиться", – сказал Анатолий Курчаткин.

Искандер самый отважный в плеяде российских писателей, рожденных оттепелью. Никогда не фальшивил, был честен и относился к слову с величайшей ответственностью, – отметил в своей речи лауреат премии в номинации "Поэзия" Алексей Остудин.

"Мое знакомство с Искандером началось в школе с сатирической повести "Созвездие козлотура". И хотя мне тогда было лет 15, я сразу понял, что "безумный" замысел писателя куда шире козлотуризации и кукуризации, и что, как замечает автор, на небе много других созвездий. Как сказал Расул Гамзатов: "Только благодаря русскому языку я не стал поэтом одного ущелья". Если бы не русский язык, кто бы узнал о вине "Чегем", людях спускающихся с гор, чтобы только выпить пиво и сходить в армию. Фазиль - плоть от плоти советской эпохи, которая была разной, но самое важное, что любой целеустремленный человек из национальной глубинки мог стать известным всей стране. Так и премии Фазиля, как я заметил, принципиально присуждаются литераторам, не слишком привязанным к столице и в основном живущим вне Москвы, ибо настоящий талант не имеет локализации и границ", – добавил Алексей Остудин.

Звонкое имя Искандера

Рукопись "Страх" лауреата Евгении Декиной в номинации "Драматургия, киносценарий" – сценарий анимационного фильма по одноименному рассказу Фазиля Искандера. На вечере отметили, что очень ждут ее готовой работы – мультфильма по Искандеру.

"В детстве бабушка меня заставляла спать днем, я не соглашалась, и много читающий дед подсовывал мне разные книге, чтобы я не скучала. Одна книга была Искандера. До сих пор помню свои первые впечатления от прочитанного. Большая родовая диаспора, близ стоящие дома, ребенок, который ко всем заходит, здесь у кого-то поел, там что-то подслушал – это было настолько про меня, впервые я открыла что-то родное. Потом за этим родным я часто возвращалась к Искандеру. Для меня вот это показатель таланта", – сказала Евгения Декина.

© Фото : МАММ / МДФ Наш Фазиль

Звонкое имя Искандера - залог того, что премия будет существовать и дальше, вопреки всему, благодаря творческой энергии, которой обладал писатель и которую сохраняют его последователи, отметил президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов.

"Мне нравится, что мы в третий раз исхитрились провести премию имени всеми нами уважаемого классика и старшего товарища. Кому бы это не понравилось, если удается сделать что-то хорошее и конкретное в этом мире с перевернутыми координатами, где болтовни и обещаний на порядок больше, чем реальных дел?! Лауреаты достойны находиться в ауре внимания, связанного с Русским ПЕН-центром и одним из его основателей Фазилем Искандером", – сказал Евгений Попов.

Рассказав о том, как проходил третий премиальный цикл, ведущий литературного вечера напомнил, что премия имени Искандера была основана в 2016 году, сразу после кончины выдающегося писателя, и трижды – в последний раз в 2019 году – выигрывала конкурс на грант президента Российской Федерации.

Завершая вечер, Борис Евсеев объявил о скором открытии IV цикла Международной премии имени Фазиля Искандера, который начнет работу не позже 31 января 2020 года.

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