Дорожный роман: лауреат премии Искандера Аурен Хабичев напишет книгу об Абхазии

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Российский писатель и журналист Аурен Хабичев, в прошлом году ставший лауреатом премии Фазиля Искандера в номинации "Чегемские высоты", посвятит книгу Абхазии.

Писатель сейчас находится в Абхазии, в республику он приехал для того, чтобы собрать материал для будущей книги.

"В Абхазию я приехал в третий раз, здесь я хочу написать что-то уже большое, так как до этого у меня выходили только сборники рассказов. Я хочу посвятить произведение Абхазии, потому что именно здесь я принял окончательное решение написать большую художественную книгу", - отметил Хабичев.

Автор планирует написать произведение о жизни на черноморском побережье, он читает книги по истории Абхазии, знакомится с бытом людей.

"Мне интересны все святые места, сейчас приехал в Лыхненский храм, хочу изучить эти места и глубже отразить в произведении. Мне очень интересна жизнь внутри страны, с одной стороны, не хочется превращать книгу в специальный репортаж, хочется, чтобы это было что-то более возвышенное, с другой стороны, поскольку я современный писатель, пишу о быте современных людей, конечно, меня в первую очередь интересует, как живут простые люди", - поделился писатель.

Также он планирует встретиться с общественными деятелями и политиками, чтобы глобально посмотреть на жизнь в Абхазии. Хабичев рассказал, что понять "жизненный уклад" абхазов ему помогает творчество Фазиля Искандера.

"Пока я буду писать в таком ежедневном формате дневниковой записи, какие-то отрывки я потом использую в книге. Я хотел бы, чтобы получился, грубо говоря, путевой, или дорожный роман, чтобы он был о море, обо мне, о моих современниках, об Абхазии, о простых людях. Я не думаю, что будет какой-то выдуманный сюжет, интрига и так далее, то есть это такой роман-наблюдение", - сказал писатель.

В прошлом году Аурену Хабичеву присудили премию имени Фазиля Искандера за сборник рассказов "Мое великое ничто", написанное в духе магического реализма. Премию он получил как молодой писатель до 35 лет в номинации "Чегемские высоты".

"Мне творчество Фазиля Искандера очень близко, когда я даже не читал Искандера, меня сравнивали с ним, говорили, что мой стиль похож на стиль Фазиля Искандера. Одна из моих любимых книг - "Кролики и удавы", это ранний Искандер, но я считаю, что она сильно повлияла на становление моего творчества", - подчеркнул Аурен Хабичев.

Профессионально литературой Хабичев занимается последние три года, до этого работал журналистом на различных телеканалах.

Хабичев - автор сборника рассказов "Сто сорок похорон", который был опубликован в журнале "Новый мир". Сборник вошел в рейтинг самых популярных текстов журнала за 2016 год. Сейчас Аурен Хабичев - постоянный автор литературного журнала "Новый мир", пишет колонки для сетевого издания "Газета.ру".

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