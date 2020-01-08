Шоуа: 2019 год стал для меня тяжелым, навсегда закрыт дуэт "Непара"

13 сентября 2019 года на пресс-конференции в Национальной службе новостей было официально объявлено о закрытии проекта "Непара". В этот же день состоялась премьера видеоклипа "Останови меня", и выход сольного альбома Александра Шоуа.

"2019 год стал для меня тяжелым морально, потому что закрылся проект дуэта "Непара", который существовал с 2002 года. Это была моя инициатива, я принял решение посмотрев на то, что происходит вокруг. Решение было нелицеприятным, но пришлось посмотреть в глаза проблеме и закрыть дуэт навсегда. Новость всем коллективом было принята не очень, хотя музыканты, которые остались со мной, они сказали, что пойдут за мной куда надо. Заручившись их поддержкой, я принял это решение. Партнерша же (ред. - Виктория Талышинская), она была готова к тому, что я это скажу, она уже готовила свои планы, пути отхода. Я считаю, что решение было абсолютно правильным. Когда растение перестало расти и стало портиться, его надо лечить, а когда оно не поддается лечению, его просто убирают и сажают новое. Вот и все.", - сказал Шоуа.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Российская поп-группа "Непара" была создана в 2002 году Александром Шоуа и Викторией Талышинской.

Читайте также: