Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое загадочное исчезновение в Мексике

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Российская актриса Наталья Андрейченко, об исчезновении которой в Мексике сообщалось накануне, вышла на связь. Она опубликовала пост в Instagram и рассказала, где пропадала несколько дней.

Артистка объяснила, что в последние недели очень много работала и ей захотелось "освободиться и набраться сил". Поэтому она решила уехать на несколько дней в джунгли и выключить телефон.

"Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают (...) В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить", - написала Андрейченко. ⠀

Накануне директор актрисы Ян Трунцев сообщил она больше суток не выходит на связь. Звонки не проходили ни на русский номер, ни на американский телефон. Он уточнил, что коллеги Андрейченко, с которыми ему удалось связаться, последний раз общались с актрисой в четверг, 23 января.

Андрейченко - заслуженная артистка РСФСР, наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).

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