Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое загадочное исчезновение в Мексике

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Российская актриса Наталья Андрейченко, об исчезновении которой в Мексике сообщалось накануне, вышла на связь. Она опубликовала пост в Instagram и рассказала, где пропадала несколько дней.
Артистка объяснила, что в последние недели очень много работала и ей захотелось "освободиться и набраться сил". Поэтому она решила уехать на несколько дней в джунгли и выключить телефон.
"Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают (...) В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить", - написала Андрейченко. ⠀
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Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.⠀ Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀ Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...⠀ Сообщу позже.⠀ Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀ Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание.⠀ ⠀ В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀ До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".⠀ ⠀ Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.⠀ О Боже!!!!!!!!!!
Накануне директор актрисы Ян Трунцев сообщил она больше суток не выходит на связь. Звонки не проходили ни на русский номер, ни на американский телефон. Он уточнил, что коллеги Андрейченко, с которыми ему удалось связаться, последний раз общались с актрисой в четверг, 23 января.
Андрейченко - заслуженная артистка РСФСР, наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).
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