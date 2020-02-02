Абхазский художник стал членом Творческого союза художников России

Борис Ашуба представил 16 работ комиссии Творческого союза художников России, которая 27 января приняли его в свою организацию.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Абхазский художник Борис Ашуба стал членом Творческого союза художников России, такое решение приняла комиссия ТСХР, которая оценила 16 картин автора, представленных на ее рассмотрение.

Ашуба рассказал, что рад оказаться в этой организации, так как в нее входят маститые художники со всей России.

"Для меня это был большой экзамен, но решение о моем вхождении в организацию приняли единогласно. Было очень приятно, членам комиссии в составе девяти человек понравился южный колорит, цвета, смелая кисть", - отметил он.

Картины Бориса Ашуба © Foto / предоставлено Борисом Ашуба

Картины Бориса Ашуба © Foto / предоставлено Борисом Ашуба

Картины Бориса Ашуба © Foto / предоставлено Борисом Ашуба

Картины Бориса Ашуба © Foto / предоставлено Борисом Ашуба 1 / 4 © Foto / предоставлено Борисом Ашуба Картины Бориса Ашуба

Всего на суд комиссии художник представил 16 своих работ.

"Это были работы и акрилом, и маслом, была графическая работа по произведению Фазиля Искандера "Сандро из Чегема", - объяснил художник.

Также были работы с изображением набережной Сухума, тематические работы, связанные с произведениями Дмитрия Гулиа.

© Foto / Борис Ашуба Борис Ашуба "Яхты"

Борис Ашуба рисует со школьного возраста, он также на протяжении четырех лет учился в Сухумской художественной школе.

"Безусловно, я считаю своим учителем Геннадия Лакоба, он был директором моей школы. После службы в советской армии, я продолжил учебу в Абхазском государственном университете, закончил экономический факультет, после чего поступил в аспирантуру в Российскую Академии наук, защитил кандидатскую", - рассказал Борис Ашуба.

Параллельно с научной работой он занимался любимым делом – созданием картин. По его словам, главное для него в работе – показать всю красоту и разнообразие Абхазии, ее неповторимый колорит.

© Foto / Борис Ашуба Борис Ашуба "Сакральная связь"

После окончания аспирантуры Борис Ашуба работал над проектом государственной программы социально-экономического развития Абхазии, параллельно занимая должность заместителя декана экономического факультета в Абхазском государственном университете.

Сейчас художник живет в Москве, однако несколько раз в год посещает родные места. Находясь в Абхазии, он любит работать на набережной Сухума, где прошли его детство и молодость.

"Это центр, район десятой школы, это места с которыми связано мое детство, студенческие годы. Конечно, в моих работах есть Мюссера, озеро Рица, Гагра, Новый Афон, Бедийский храм и многое другое", - сказал он.

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