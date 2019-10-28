Художник Титов: Абхазия раскрыла мой творческий темперамент

Как арт-пленэр в Абхазии вдохновил живописцев, и как он сказывается на творчестве, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал художник, участник пленэра Максим Титов.

Абхазия диктует свою манеру писать картины, сказал Титов в беседе на радио.

"У вас в Абхазии райская земля, я уезжал, было +1, а тут ты заряжаешься солнцем, и сам мазок меняется. Абхазия, она диктует свою манеру. Другой темперамент, экспрессивно, более насыщено, все по-другому. Я думаю, на меня повлияла Абхазия, я даже больше раскрылся, именно в темпераменте", - признался Титов.

Художник отметил важность проведения арт-пленэров.

"Пленэр приобретает характер международного. Здесь участники из Новосибирска, Перми, Израиля. Мы будем дружить, мы уже дружим, и это очень важно, делать такие пленэры, особенно для здешних художников. Мы друг у друга учимся", – сказал Титов.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В 2019 году в пленэре приняли участие более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты Отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы.

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