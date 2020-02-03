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Премьерный спектакль детской студии Нарт Волшебная палочка

Самое важное – знание абхазского: детская театральная студия "Нарт" объявила кастинг

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200203/1029379560/Samoe-vazhnoe--znanie-abkhazskogo-detskaya-teatralnaya-studiya-Nart-obyavila-kasting.html

Детская театральная студия "Нарт" работает при Абхазском государственном драмтеатре с сентября 2018 года.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Детская театральная студия "Нарт" при Абхазском государственном драматическом театре открывает новый набор детей с 13 до 18 лет, сообщил в интервью радио Sputnik педагог студии Гудиса Тодуа.

Прослушивание пройдет в Абхаздраме в воскресенье 9 февраля, в 12:00.

"Безусловно, к участникам кастинга есть определенные требования, но самое важное – знание абхазского языка. Сейчас мы проводим кастинг в старшую группу, поэтому правила отбора будут более жесткими. Мы хотим отобрать тех, у кого действительно заметим талант, и кто хочет в дальнейшем связать свою жизнь с актерским мастерством", - добавил Тодуа.

Первый отбор участников в детскую студию "Нарт" проходил в сентябре 2018 года. Дебют 16 воспитанников студии состоялся в декабре 2018 года в новогоднем спектакле "Волшебная палочка".

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