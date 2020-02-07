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Джамбул де Фюнес и другие "французы": спектакль "Оскар" показали в РУСДРАМе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200207/1029406006/Dzhambul-de-Fyunes-i-drugie-frantsuzy-spektakl-Oskar-pokazali-v-RUSDRAMe-.html

В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 6 февраля состоялся премьерный показ спектакля "Оскар" по пьесе французского драматурга Клода Манье.

Комедия "Оскар" стала первой премьерой РУСДРАМа в 2020 году. Французскую пьесу поставил в Сухуме российский режиссер Сергей Ефремов. Главную роль исполнил заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. В спектакле заняты еще восемь актеров: Анна Гюрегян, Аслан Киут, Марина Сичинава, Лоида Тыркба, Ирина Делба, Саид Лазба, Эмиль Петров и Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири. 

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