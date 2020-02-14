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Предпремьерный показ спектакля На всякого мудреца довольно простоты в РУСДРАМе

РУСДРАМ откроет фестиваль в Мордовии пьесой Островского

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200214/1029451048/RUSDRAM-otkroet-festival-v-Mordovii-pesoy-Ostrovskogo.html

XV международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники" пройдет в Саранске с 28 марта по 3 апреля.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера откроет международный театральный фестиваль "Соотечественники" в Мордовии спектаклем "На всякого мудреца довольно простоты", сообщил Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

Предпремьерный показ спектакля На всякого мудреца довольно простоты в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
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РУСДРАМ принимает участие в фестивале в Саранске во второй раз. В 2019 году спектакль "Хаджи-Мурат" был признан лучшей постановкой фестиваля по результатам зрительского голосования и получил высокие оценки экспертной комиссии фестиваля.

"Нам очень приятно, что мы открываем фестиваль. Спектакль отличается живым и современным прочтением классики, с прекрасными декорациями и великолепной актерской игрой. Думаю, наша интерпретация заметно отличается от многих других постановок по этой пьесе в лучшую сторону", - отметил Хинтба.

Режиссер-постановщик спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" в РУСДРАМе - выпускник ГИТИСа Алексей Размахов.

По словам директора театра, в международном фестивале также примут участие театры из Армении, Казахстана, Белоруссии, городов России и стран дальнего зарубежья.

XV международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники" пройдет в Саранске с 28 марта по 3 апреля. Главная цель фестиваля – развитие культурных международных связей, пропаганды театрального искусства посредством показа лучших спектаклей русских драматических театров России и стран зарубежья, укрепления творческих контактов театральных работников.

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