Мировая премьера: Абхазская капелла выступила с хоровой оперой в Сочи

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета, в котором участвовала и Абхазская хоровая капелла, проходит в Зимнем театре в Сочи с 12 по 23 февраля.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская капелла выступила с хоровой оперой "Сказ о Борисе и Глебе" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи в понедельник 17 февраля, рассказал Sputnik дирижер, Народный артист Абхазии Нодар Чанба.

"Это не просто опера, это была мировая премьера, первое исполнение этой оперы. Мы очень довольны выступлением. Это большой опыт, само представление было грандиозное, серьезная постановка. Было много приятных слов в адрес нашей капеллы. Организаторы фестиваля и в дальнейшем с нами хотят сотрудничать, и мы с удовольствием будем принимать участие в таких проектах", – подчеркнул он.

Оперу исполняли четыре академических хора, народный хор, а также мужской ансамбль.

"Сказ о Борисе и Глебе" современного композитора Александра Чайковского – историческое произведение, которое рассказывает о событиях на Руси в XI веке. Однако, по словам Нодара Чанба, тема актуальна и сегодня.

"Несмотря на то, что в основе оперы лежат события XI века, она очень современна. Это история о клевете и убийстве ради власти. Но действия Ярослава, который позже был прозван мудрым, говорят о том, что только через любовь и справедливость можно строить государство. Тема очень интересная", – рассказал Нодар Чанба.

Сама музыка к опере современная, исполнять ее, по словам Чанба, нелегко. И Абхазская капелла не сразу согласилась участвовать в фестивале.

"Не каждый хоровой коллектив берется исполнять такие сочинения. Абхазская капелла не сразу согласилась участвовать, потому что большого опыта в исполнении современной музыки у нас нет. Но мы посмотрели партитуру, музыка нам понравилась. В итоге в течение месяца мы подготовились к премьере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Министерство культуры РА (@mc_ra_apsny) 17 Фев 2020 в 12:34 PST

XIII Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 12 по 23 февраля.

Фестиваль искусств за 13 лет с момента создания стал одним из главных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса. Мероприятие формирует тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

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