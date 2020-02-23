Кастинг в студию: РУСДРАМ завершил отбор юных актеров

Всего в кастинге Русского театра драмы имени Искандера для поступления в детскую театральную студию участвовали более 50 детей, из них 15 будут отобраны для дальнейшего обучения.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Кастинг в детскую театральную студию Русского театра драмы имени Искандера завершился в субботу 22 февраля, рассказал руководитель студии, актер театра Джамбул Жордания.

По его словам, в этом году было много желающих поступить в детскую студию РУСДРАМа. Пришли более 50 детей, из которых будут отобраны только 15.

"Кастинг завершился вчера. Теперь мы должны решить, кого мы возьмем в театральную студию. Все дети были хороши, но мы отберем тех, кто был более подготовлен и выполнял наши задания", – пояснил Жордания.

После отбора начнутся занятия в студии. Ведущие актеры РУСДРАМа будут обучать детей актерскому мастерству, сценической речи, пластическим движениям и танцам. Также в рамках студии дети смогут ознакомиться с театральной кухней изнутри.

"Мы им покажем, как работают все наши цеха, объясним, для чего и почему нужно театральное искусство. В течение месяца мы хотим со всех объяснить детям, что такое театр. По завершении обучения детям будут вручены сертификаты об окончании театральной студии РУСДРАМа", – добавил Жордания.

Детская театральная студия работает в Русском театре драмы имени Искандера с 2019 года. Тогда в кастинге участвовали 50 детей, из них были отобраны 17. Занятия в детской студии проводили ведущие актеры РУСДРАМа во главе с Заслуженным артистом Абхазии Джамбулом Жордания. По завершении обучения первый выпуск детской театральной студии РУСДРАМа показал отчетный спектакль "Муха-Цокотуха".

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