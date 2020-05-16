В режиме офлайн: РУСДРАМ готовится к премьере "Кровавой свадьбы"

СУХУМ, 16 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Русский театр драмы имени Искандера готовится к премьере спектакля по пьесе Федерико Гарсиа Лорка "Кровавая свадьба", рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

По его словам подготовка к этому спектаклю шла давно, еще до введения ограничительных мер из-за коронавируса. Премьеру планировали показать в апреле.

"Но карантин и ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, помешали нам осуществить эти планы. Театр до сих пор закрыт, не имеет возможности работать на зрителя, продавать билеты. К счастью режиссер этого спектакля Мария Романова находится здесь, в Абхазии и продолжает работу с нашими артистами", - сказал Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМА уверен, "Кровавая свадьба" станет одним из самых тонких и прекрасных спектаклей театра.

"Потому что это Лорка, это высокая поэтизированная трагедия. История о человеческом духе, о красоте, о любви, о смерти. Это потрясающее произведение мировой литературы. В Абхазском театре, кстати, в 70-е годы был спектакль "Кровавая свадьба" в постановке Хуты Джопуа. Сейчас эта пьеса возвращается на театральные подмостки нашей страны", - отметил он.

В театре уже определились и с датой премьеры. Это 25 июня. Актеры надеются, что к этому времени ограничения на работу театра будут сняты. Но в случае "экстраординарной ситуации", как отметил Хинтба, театру придется корректировать свои планы.

"Но, наблюдая как развивается ситуация, мы все-таки рассчитываем на то, что с 1 июня ограничения в отношение театров будут ослаблены, либо сняты полностью", - сказал Ираклий Хинтба.

При этом Хинтба отметил, что в театре пока не планируют видеоверсию спектакля "Кровавая свадьба", как это было с "Хаджи-Муратом", который накануне показывали по многим интернет-ресурсами России, в том числе по "Культуре". По его словам, работа театра зависит от зрителя, от продажи билетов.

"Естественно "Кровавую свадьбу" мы будем играть в том случае, если мы можем продавать билеты и в нашем зале будут наши любимые зрители", - подчеркнул Хинтба.

Актеры РУСДРАМа после двух месяцев простоя заждались и ждут встречи со зрителем.

"Актеры - особые люди, они не могут без работы. Если это настоящий артист, то он испытывает мучение во время простоя, может потерять профессиональную форму, может отчаяться. Поэтому моей задачей сегодня остается поддержание в них желания творить. Наш театр очень активно всегда работал, и для нас остановка деятельности - просто катастрофа. Поэтому мы сейчас делаем множество онлайн-проектов, пытаемся актеров занять, мы репетируем спектакли фактически в ежедневном режиме, мы репетируем вечер поэзии Федерико Гарсиа Лорки. Это будет такая интересная форма музыкально-поэтического вечера. Будет что-то необычное, невероятное. Это мы покажем в преддверии премьеры "Кровавой свадьбы", - добавил он.

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