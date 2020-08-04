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Вирус ни при чем: посвященная Сухуму выставка в ЦВЗ закроется досрочно

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200804/1030682257/Virus-ni-pri-chem-posvyaschennaya-Sukhumu-vystavka-v-TsVZ-zakroetsya-dosrochno.html

Экспозиция "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", на которой были представлены более 40 работ абхазских художников, была открыта ко Дню города Сухум.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" завершится в пятницу 7 августа, сообщила Sputnik куратор выставки Эльвира Арсалия.

Ранее сообщалось, что мероприятие, продлится до 10 августа.

"С коронавирусом это не связано. Выставка отработала свои сроки. День для закрытия был выбран, потому что он удобен для художников и посетителей", - сказала Арсалия.

На закрытии состоится встреча юных посетителей из школ и интернатов республики с художниками.

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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"Художники расскажут о том, какое место Сухум, его архитектура и памятники занимают в их творчестве. А у посетителей будет возможность задать им вопросы", - рассказала она.

Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" организована по инициативе Союза художников Абхазии и состоит из 49 работ абхазских художников второй половины XX века и современных авторов. Среди авторов работ художники - Батал Джапуа, Александр Семенцов, Мадина Бигуаа, Руслан Габлия, Диана Хинтба, Виталий Кацба, Лаша Габелия, Амиран Адлейба.

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