Музыкальная дипломатия: как представитель Абхазии в ФРГ стала автором романса

Хибла Амичба уже много лет официально представляет Абхазию в Германии, она полномочный представитель МИДа республики в ФРГ. Это основная работа Хиблы, помимо преподавательской деятельности в одном из университетов Берлина. В задачи амбассадора входит участие в конференциях, выставках, представление Абхазии на международных мероприятиях.

Как оказалось, амбассадор Абхазии в Германии не только рассказывает об Абхазии, но и сочиняет о ней музыку. Корреспондент Sputnik разузнала, что вдохновляет дипломата и причем здесь судья Верховного суда Абхазии.

Хобби на всю жизнь

"Мы работаем во всех областях. Когда республика не всеми признана, важно знать, что это за страна, где она находится, какова ее история, национальный состав", - рассказывает Хибла Амичба.

Но душа абхазского амбассадора "поет", а точнее сочиняет музыку с самого детства. Хибла родилась в музыкальной семье. Бабушка девушки играла на народных инструментах, а ее родной дядя - народный артист Абхазии, оперный певец Борис Амичба, который первым исполнил первую абхазскую оперу "Аламыс".

С ранних лет девочка занималась фортепиано, а ее родной брат скрипкой. Вместе они принимали участие в различных фестивалях и даже ездили с концертами на гастроли. В семь лет Хибла впервые сочинила мелодию, это был вальс "Фарфалла".

© Фото : страница Хиблы Амичба в Facebook Хибла Амичба

Однако Хибла решила, что музыка останется для нее любимым хобби и стала изучать новое "искусство" – немецкий язык. После окончания докторантуры в Москве Хибла уехала в Германию, где живет до сих пор.

Несмотря на то, что функции амбассадора Абхазии и преподавание в университете занимают большую часть ее времени, Хибла не забыла о своем хобби. В 2014 году она начала заниматься композицией, теорией и оркестровкой в Международной передвижной Академии музыки в Берлине, а уже в 2017 году была принята в Союз композиторов Германии.

"Я считала, что это нереально, написала все требования, отправила аудиофайлы и неожиданно для себя получила ответ, что меня рады приветствовать в рядах Союза композиторов Германии. С тех пор я участвую во многих мероприятиях, которые они организовывают, и у меня уже было много авторских выступлений", – рассказала она.

Абхазские мотивы

В репертуаре у Хиблы Амичба более 40 композиций в классическом и романтическом жанре, музыка для кино, джаз и блюз. Музыкант признается, что во многих ее произведениях присутствуют абхазские мотивы.

"Мне много раз приходилось слышать от профессионалов, что даже если я пишу какое-то танго, абсолютно далекое от Абхазии, просматривается какая-то национальная нотка", - сказала она.

Родине Хибла посвятила много композиций. Одна из ее любимых – "Blessing", или гимн признания Абхазии, как ее называет автор. В коллекции музыканта есть гимн Победы, романс, посвященный защитникам Абхазии, и даже единственное в своем роде кавказское танго.

"Моя цель - донести через музыку до всех, что есть такая страна Абхазия, которая малоизвестна, но у которой богатая история", - сказала она.

Чтобы сочинять, необходимы сильные впечатления - атмосфера, люди, картины, природа или книги, объясняет Хибла. Затем рождается мелодия, которую нужно тут же зафиксировать, чтобы в потоке фантазии не забыть.

Так было с романом Баграта Шинкуба "Последний из ушедших", под впечатлением от которого была создана мелодия "История моря".

"В романе есть монолог о языке, когда главный герой рассказывает о том, что его язык исчез. Но на самом деле он объясняет, что это не так, ведь на родине каждый камень, кроны деревьев и птицы, и реки – все говорит на его языке. Даже если всего этого не услышать, то невозможно не услышать моря – разве оно с тобой не разговаривало, говорит герой. В какой-то момент у меня родилась мелодия, в которой я хотела описать историю моря, то, о чем оно нам хочет рассказать", - рассказала Хибла.

Романс судьи и дипломата

7 августа в эфире радио Sputnik состоялась премьера романса на музыку Хиблы Амичба и стихи судьи Верховного суда Абхазии Темура Тарба. Композицию, которая была записана по инициативе информагентства Sputnik Абхазия, исполнил оперный певец Алхас Ферзба.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Sputnik Композиция на музыку Хиблы Амичба и стихи Темура Тарба была записана по инициативе Sputnik Абхазия.

Если музыка от амбассадора еще не так удивляет, то лирические произведения от абхазского судьи – явление уникальное. Судья Верховного суда Абхазии Темур Тарба уже давно известен не только тем, что вынес вердикт о незаконности прошедших в 2019 году выборов президента, но и своими стихами.

По словам Хиблы, с творчеством неординарного судьи она знакома давно, но больше всего ее впечатлило произведение под названием "Какое чудо эта ваша грусть", к которой она решила сочинить мелодию.

"Возвышенность и меланхолия этого произведения навеяли мне мелодию. Я пыталась использовать джазовые гармонии, надеюсь, что мне это удалось", - отметила она.

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