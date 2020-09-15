Первый выпуск нового сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 20 сентября

Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Премьера четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, выйдет в эфир телеканала НТВ 20 сентября, сообщает РИА Новости.

В новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. География конкурса тоже, как всегда, обширна. На этот раз в "Ты супер!" будут участвовать дети из девяти стран: России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Грузии, Эстонии и Азербайджана.

Абхазию на международном детском вокальном конкурсе будет представлять София Аслояни из Очамчырской школы-интерната.

Помимо новых конкурсантов, на сцену проекта выйдут и участники прошлых лет – победитель суперсезона Денберел Ооржак, финалист Иван Масленников и полуфиналист Юсуп Алиев.

В составе жюри вновь композитор Игорь Крутой, который уже не первый раз выступает в проекте в роли наставника, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, певица Елка, а также музыкант и актер Алексей Воробьев.

Ведущими конкурса по-прежнему остаются Вадим Такменев и Анастасия Пак.

Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран.

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