Смелое решение, роль в кино и новое амплуа: Валерия Адлейба подвела итоги 2019 года

В 2019 году Валерия Адлейба записала авторскую песню, вновь приняла участие в телевизионном шоу "Ты супер!", снялась в документальном фильме и стала ведущей на радио Sputnik.

СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Прошедший год был очень насыщенным на события, полным нового опыта, знакомств и встреч, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия юная певица, участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба.

По словам певицы, одним из главных ее достижений стала запись песни "Сгуаца итоу" на абхазском языке. Музыку композиции написал композитор Алан Готов, слова Анатолия Алтейба, клип был снят режиссером Джано Цурцумия.

"Мы записали клип всего за четыре дня, съемочный процесс был очень интересным и насыщенным", - отметила Валерия.

В мае 2019 года Валерия Адлейба во второй раз приняла участие в музыкальном шоу "Ты супер!" на канале НТВ. В третьем сезоне популярного музыкального шоу приняли участие не только новые конкурсанты, но и певцы из предыдущих сезонов. Как и в первый раз, Валерия успешно прошла отборочные этапы и дошла до полуфинала. По собственному желанию она отказалась от дальнейшего участия.

"Решение не идти дальше я приняла внезапно, так как поняла, что уже выигрывала, получила все, что можно было, и моя мечта исполнилась. Есть дети, которым это было нужнее. Я решила, что так будет справедливее", - объяснила она.

В сентябре 2019 года в Москве прошла премьера документального фильма "Интернет для всех" режиссера Михаила Комлева. Эта картина о людях, чьи жизни изменились в лучшую сторону благодаря всемирной паутине. Одной из героинь фильма стала и Валерия, жизнь которой круто изменилась благодаря популярности в социальных сетях.

"Мы снимали в Сухуме, Новом Афоне, на озере Рица. Съемочной группе очень понравилась Абхазия, они выделили красоту природы республики", - отметила она.

В прошедшем году Валерия проявила свой творческий потенциал в новом амплуа – она стала ведущей программы "Нетрудный возраст" на радио Sputnik Абхазия. Юная певица призналась, что новая роль поначалу давалась ей нелегко.

"Это новый опыт для меня. Я привыкла, что мне задают вопросы, поэтому мне было непривычно. До того, как я стала работать на радио, мне казалось, что не сложно брать интервью, но в процессе я поняла, что это трудно. Нужно правильно подобрать слова, язык начинает заплетаться. Первое время я все записывала в заметки", - рассказала она.

По словам Валерии, она все еще мечтает выступить на Евровидении и будет упорно работать для этой цели.

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