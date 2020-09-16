Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!": трансляция завершена

Звездные члены жюри Игорь Крутой, Елка, Алексей Воробьев и Диана Арбенина раскроют главные секреты первого съемочного дня и поделятся со зрителями, как будут выбирать новые таланты "Ты супер!"

Подробнее о новом сезоне конкурса расскажут Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ; Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT; директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский, а также Юлия Сумачева, генеральный продюсер "ВайТ Медиа". Проводит презентацию Анастасия Пак и Вадим Такменев.

За годы существования "Ты супер!" сотни талантливых детей получили шанс рассказать всему миру свои истории и доказать, что даже самые сокровенные и смелые мечты могут сбыться. Во время онлайн-презентации вы узнаете новые подробности шоу: как создается проект, как сложилась судьба участников предыдущих сезонов и кому еще только предстоит зажечь свою звезду.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Премьера четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, выйдет в эфир телеканала НТВ 20 сентября.

В новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. География конкурса тоже, как всегда, обширна. На этот раз в "Ты супер!" будут участвовать дети из девяти стран: России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Грузии, Эстонии и Азербайджана.

Абхазию на международном детском вокальном конкурсе будет представлять София Аслояни из Очамчырской школы-интерната.