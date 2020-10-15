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Саид Гобечия

Оперный певец Саид Гобечия выступит с сольным концертом в Вене

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201015/1031105844/Opernyy-pevets-Said-Gobechiya-vystupit-s-solnym-kontsertom-v-Vene.html

Саид Гобечия – выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных, художественный руководитель музыкального фестиваля "Grand Opera Gala" в Абхазии.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия выступит в церкви Святого Петра в Вене 18 октября и 1 ноября в рамках концертных программ. Об этом Sputnik сообщил сам артист.

Саид Гобечия
© Фото : Саид Гобечия
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18 октября в церкви состоится концерт барочной музыки, а 1 ноября Гобечия будет выступать с программой "Пять песен на стихи Матильды Везендонк" Рихарда Вагнера. Певец исполнит на концертах произведения Баха, Генделя, Шуберта и других композиторов эпохи романтизма.

"Состоится мой первый сольный концерт в Вене, и я счастлив, что он пройдет в одном из самых красивых храмов города. Особенно я рад сотрудничеству с блистательной и очень чуткой органисткой Татьяной Щербой", - добавил он.

По словам артиста, после концертов он приступит к работе над ролью Графа из оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта. На эту роль Гобечия получил приглашение от венского театра Ан дер Вин. Премьера спектакля состоится 22 ноября.

Саид Гобечия – оперный певец из Абхазии, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и обучается в Венской консерватории.

Гобечия – художественный руководитель ежегодного музыкального фестиваля "Grand Opera Gala" в Абхазии.

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