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Юность, потерянная на войне: фильм Атаны Агрба покажут на международном конкурсе

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201102/1031206196/Yunost-poteryannaya-na-voyne-film-Atany-Agrba-predstavyat-na-mezhdunarodnom-konkurse-VGIK.html

Молодой режиссер Атана Агрба 30 октября стала обладателем Гран-при российского этапа 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК за фильм "Я хочу тебе что-то сказать".

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Короткометражный фильм абхазского режиссера Атаны Агрба "Я хочу тебе что-то сказать" будет представлен на втором этапе Международного студенческого конкурса ВГИК, который состоится 16-20 ноября, сказала в интервью радио Sputnik сама Агрба.

Отбор российского этапа фестиваля, в котором участвовали 173 фильма, представленных мастерскими главной киношколы России, стартовал 19 октября. Жюри объявило имена победителей 30 октября.

Атана Агрба подчеркнула, что картина "Я хочу тебе что-то сказать" основана на рассказе ее отца, и главная тема фильма – дружба.

"Мой отец учился в Санкт-Петербурге, и когда началась Отечественная война в Абхазии, он со своими друзьями отправился в республику. Фильм рассказывает о юности, которая враз закончилась с наступлением войны. Для меня важно было рассказать об этом, и в дальнейшем планирую снять полнометражный фильм на тему войны и молодости", - подчеркнула она. 

С самого детства Атана Агрба слышала рассказы, связанные с военными действиями в Абхазии.

Атана Агрба
© Sputnik
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"Но отец никогда не говорил о войне, он рассказывал о событиях, связанных с его молодостью. Я всегда сопоставляла тяжелое военное время с судьбой своего отца, который участвовал в боевых действиях, это и послужило импульсом к созданию кинофильма. Каждый хочет, чтобы молодость проходила безоблачно, но, к сожалению, жизнь иногда распоряжается иначе", - рассказала режиссер. 

Атана Агрба отметила, что не ждала победы на российском этапе 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

"Было очень много сильных фильмов, снятых на актуальные темы, как, например, о событиях в Белоруссии или в Нагорном Карабахе. Такие темы всегда актуальны, поэтому члены жюри обратили внимание и на это обстоятельство", - подчеркнула режиссер. 

В съемочную группу фильма "Я хочу тебе что-то сказать" входили 25 человек, отметила Агрба и поблагодарила всех за проделанную работу.

Фильм абхазского режиссера удостоился также приза за лучшую мужскую роль российского этапа 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. "Дипломов удостоились трое актеров, это Заур Пачулия и Фамил Джавадов, я их поздравляю с успехом", - отметила режиссер. 

Организаторы фестиваля - Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Продюсерский центр "ВГИК-Дебют", АНО "Творческая студия "СТЕЛЛА" при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов, Правительства Москвы, Национального Фонда поддержки правообладателей и МТС Медиа.

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