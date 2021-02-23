Наедине со сценой: в РУСДРАМе показали современного Бродского

Пресс-показ моноспектакля "Бродский" на основе поэмы Иосифа Бродского "Шествие" состоялся в РУДРАМе в понедельник 22 февраля. Корреспондент Sputnik была одной из первых зрителей и рассказывает о своих впечатлениях.

В РУСДРАМе снова эксперименты, в этот раз с Иосифом. Нет, не Сталиным, Бродским. Актриса Милана Ломия предстала перед зрителем в новом "одиноком" амплуа. Об этом "беспорядке" по порядку.

Асмат Цвижба, Sputnik

Арт-фойе театра за свою короткую жизнь пережило немало трансфигураций. Чтобы передать "бродскую" атмосферу, оно превратилось в небольшую тусклую комнату. Минимум декораций создали максимум атмосферы – тусклый свет лампы, сверкающий и погасающий в зависимости от разгорающихся на сцене эмоций, низкий деревянный стул, вешалка и деревянный ящик с "сюрпризами" в углу да разбросанные клочки бумаги на полу – вот все, что было необходимо актрисе для рассказа истории и выплеска чувств.

Но прежде чем погрузиться в эту магическую атмосферу, нужно пройти круг реальности. Как и было предписано правительством, в театре соблюдают все санитарные нормы – измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и выдают маски.

Если верить градуснику, то в театр я зашла с температурой 33,5°С, но уже с первых минут спектакля она стала стремительно расти. Под звуки грома и мерцание лампы в комнату входит Милана Ломия и не дает зрителю ни единого шанса отвлечься от происходящего.

Актрисе не понадобились союзники на сцене, чтобы рассказать о том, что Бродский описал в поэме "Шествие" в 1961 году, но что слишком актуально и в 2021-м.

Про индивидуальность, любовь, войну, ее необходимость для кого-то и разрушающий эффект для других, о правящих и управляемых, об одиночестве, индивидуальности, отцах и детях вещает молодая актриса в маленьком черном платье и черных "солдатских" сапогах.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Пресс-показ моноспектакля "Бродский" на основе поэмы Иосифа Бродского "Шествие"

В какой-то момент мне показалось, что я наблюдаю за чьей-то очень интересной шизофренией, настолько быстро менялась мимика и эмоции на лице Миланы. Был даже реп от "короля", а танец с "любимым" в какой-то момент заставил забыть, что актриса на сцене одна.

Найти "ключи"

По словам директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, идея поставить в театре Бродского принадлежит самой актрисе.

"Она долго вынашивала ее и боялась ко мне подойти с таким предложением, потому что это сложный материал. Но, когда она зашла ко мне, я сразу же согласился, потому что понимаю, что Бродский - это актуально, глубоко, то, что может сразу откликнуться в сердцах наших зрителей", - рассказал он.

По мнению Хинтба, спектакль можно с уверенностью назвать европейским качеством и показывать любой аудитории. Репетиции шли несколько месяцев, к концу 2020 года он был готов к показу, только вот пандемия помешала.

Режиссер постановки - Мария Романова, она же была режиссером спектакля "Кровавая свадьба" в РУСДРАМе. По словам Хинтба, перед ней стояла сложная задача – придумать для актрисы точки опоры, благодаря которым она будет держать спектакль.

Пресс-показ моноспектакля "Бродский" © Sputnik / Леон Адлейба

Пресс-показ моноспектакля "Бродский" © Sputnik / Леон Адлейба

Пресс-показ моноспектакля "Бродский" © Sputnik / Леон Адлейба

Пресс-показ моноспектакля "Бродский" © Sputnik / Леон Адлейба

Пресс-показ моноспектакля "Бродский" © Sputnik / Леон Адлейба 1 / 5 © Sputnik / Леон Адлейба Пресс-показ моноспектакля "Бродский"

Сама Мария отметила, что было сложно найти способы передачи материала зрителю и рассказать то, как строки, написанные Бродским, соприкасаются с современностью и с современной Абхазией.

"Это поиск, в который было интересно погрузиться и найти ключи. Надеюсь, нам удалось. Этот спектакль бездонен, если получается здесь и сейчас погружаться, вести диалог со зрителем, то рождаются смыслы, каждый раз он может открывать новые горизонты", - рассказала она.

Мечта выступить с Бродским возникла у Миланы, когда она была еще студенткой.

"Я начала знакомиться с творчеством Бродского, и мне попалась эта поэма. Она произвела на меня большое впечатление. Есть вещи, которые мы читаем, и они отвечают нам на личные вопросы и дают ответы. Мне показалось, что я прочла и нашла эти ответы", - рассказала она.

Шаг вперед

В зрительном зале то и дело ахали, смеялись, а иногда и всхлипывали. Кто-то даже вслед за Миланой беззвучно повторял слова поэмы.

Среди зрителей была и журналист Надежда Венедиктова. По ее мнению, то, что театр взялся за Бродского, говорит об "очень здоровых амбициях", а сценическое пространство местами даже интереснее, чем само содержание.

"Сама актриса тоже растет, она стала более филигранно работать, меньше пережимов, игра стала более утонченной. Я поздравляю театр, и это, конечно, шаг вперед. Зрители должны, конечно, ценить это непрерывное движение, потому что, когда его нет, театр стагнирует", - сказала она.

Премьера моноспектакля "Бродский" состоится в РУСДРАМе 23 февраля.

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