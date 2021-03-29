Глава Минкультуры Абхазии рассказал об итогах визита в Москву

Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба посетил Москву с рабочим визитом с 22 по 26 марта, в рамках которого был подписан План сотрудничества двух стран в области культуры на 2021 год.

О том, что предусматривает подписанный документ, какие культурные события произойдут в республике в нынешнем году, министр культуры Абхазии Гудиса Агрба рассказал на брифинге в понедельник 29 марта.

Бадрак Авидзба, Sputnik

План сотрудничества на 2021 год

Главным итогом поездки в Москву стало подписание Плана сотрудничества Абхазии и России в области культуры на 2021 год, сказал министр культуры Абхазии Гудиса Агрба, открывая брифинг.

"Ключевым событием стала встреча в Министерстве культуры России, где был подписан план мероприятий на нынешний год, в рамках которого предусмотрено более тридцати масштабных проектов для реализации в нынешнем году. План мероприятий предусматривает три основных направления – это обмен творческими коллективами, реализация культурно-просветительских проектов на международном и межрегиональном уровне и взаимодействие в области образования и библиотекарского дела", - отметил он.

Нынешний год в области культуры будет очень насыщенным и содержательным, заметил министр культуры, это связано как с программами Министерства культуры Абхазии, которые будут реализованы внутри страны, так и Планом сотрудничества Абхазии и России.

"Предполагается проведение значительного количества гастрольных проектов как наших коллективов в различные регионы Российской Федерации, так и целый ряд проектов, связанных с тем, что творческие коллективы России порадуют нас своим визитом. В рамках творческого обмена предполагаются такие проекты, как "Большие гастроли", это участие абхазских творческих коллективов в российских театральных проектах", - подчеркнул Агрба.

Предусмотрены гастроли эстрадных, хореографических коллективов, Абхазия будет принимать участие в Международном фестивале мастеров искусств "Мир Кавказа", а также в фестивале народного творчества стран СНГ и Балтии "Содружество", который пройдет в Ростовской области в сентябре 2021 года. Всего предусмотрено более тридцати проектов.

В рамках Плана сотрудничества на май 2021 года в Абхазии запланированы концерты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, РУСДРАМ выступит со спектаклем "Кровавая свадьба" на открытии ХХIII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России" в Санкт-Петербурге.

В День независимости Абхазии, 26 августа, в Сухуме представят концертную программу лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского совместно с Государственным симфоническим оркестром Государственной филармонии Республики Адыгея и при участии Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.

Гудиса Агрба отметил, что в рамках подписанного соглашения предусмотрена работа, связанная с библиотекой.

"Как вам известно, сегодня столетие нашей Национальной библиотеки, и, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить руководство и всех сотрудников Национальной библиотеки, в целом всех работников библиотек Абхазии с этим знаменательным днем, пожелать им творческих успехов, реализации хороших проектов. Подписанное соглашение предусматривают курсы повышения квалификации работников библиотек, оказание содействия в техническом оснащении, в пополнении книжного фонда", - заметил он.

Министр также выразил благодарность Министерству культуры России и лично Ольге Борисовне Любимовой за теплый прием и за возможность более предметно, в рабочем порядке обсудить конкретные проекты.

Важное взаимодействие

Гудиса Агрба рассказал, что встреча с руководителем Департамента культурного наследия Москвы Сергеем Мирзояном стало очень значимой.

"У нас состоялась договоренность о том, что Департамент охраны памятников Москвы будет оказывать всяческое содействие нашему департаменту охраны памятников историко-культурного наследия. На данном этапе московский департамент пригласил абхазских коллег в Москву, у нас есть уникальная возможность повысить квалификацию наших работников", - подчеркнул Гудиса Агрба.

Также в ближайшее время будет сформирована рабочая группа Министерства культуры Абхазии и Департамента охраны памятников Москвы по разработке нормативных документов, которые касаются изменения закона об охране памятников, сообщил министр.

Гудиса Агрба рассказал и о встрече с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым.

"Мы обсуждали вопросы сотрудничества с представительством в Абхазии, с которым мы активно работаем, у нас очень теплые отношения. Речь шла о возможности увеличения квот для наших абитуриентов, в нынешнем году квоты определены, порядка 50 квот было выделено на Абхазию, и на специальности, связанные с культурой, представлено 10", - сказал глава Минкультуры.

Одно из ключевых направлений – это развитие киноиндустрии и кино в Абхазии, отметил Агрба.

"Как вам известно, данное направление практически неактивно в Абхазии, но к нам приезжает немало компаний, снимают документальные фильмы, сериалы. Мы совместно с МИД наделены полномочиями аккредитации, и мы крайне заинтересованы в том, чтобы привлечь максимальное количество компаний для съемок в Абхазии. Очень многие, когда приезжают на съемки, обращаются с просьбой оказать содействие в предоставлении специального оборудования для киносъемок. В этой связи мы рассматриваем приобретение какой-то части оборудования для Абхазии", - отметил он.

Делегацию из Абхазии пригласили в киностудию "Амедиа", где проходила выставка оборудования кино. "Это была познавательная площадка, где было представлено огромное количество оборудования для кино. Мы проговаривали вопросы нахождения части оборудования в Абхазии", - сказал министр.

Визит министра культуры Абхазии Гудисы Агрба в Москву проходил с 22 по 26 марта. В рамках поездки он, в частнос, встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой, первым заместителем руководителя Департамента культурного наследия Москвы Сергеем Мирзояном и послом Абхазии в России Игорем Ахба.

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