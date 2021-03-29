Реновация и реставрация: в Сухуме откроется выставка, посвященная архитектуре

Выставка проходит в рамках проекта "Культурный перекресток" , который реализуется в русле программы поддержки гражданского общества ЕЭС и ПРОООН.

СУХУМ, 29 – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Архитектура города. Проекты. Идеи. Перспективы" откроется в малом зале Центрального выставочного зала 5 апреля, рассказала Sputnik директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.

"На выставке будут представлены авторские проекты, которые разработали наши архитекторы, художники, дизайнеры, урбанисты. Материал достаточно разнообразный, он показывает разное видение. Есть даже одни и те же места, которые показаны под разным ракурсом, чтобы дать возможные пути для реализации новых идей", - сказала Арсалия.

Директор отметила, что все представленные проекты направлены на реновацию и реставрацию объектов без ущерба для историко-архитектурной среды города Сухума.

Выставка продлится в Центральном выставочном зале до 9 апреля.

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