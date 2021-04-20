Народный фестиваль в Сухуме пройдет впервые после снятия ограничений

В рамках фестиваля "Раида" на сцене Абхазской государственной филармонии выступят 11 творческих коллективов со всей республики и один ансамбль из Сочи.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. XI Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Раида" состоится 21 апреля в Абхазской государственной филармонии, начало в 18:30.

Среди участников выступит адыгский вокально-инструментальный ансамбль "Насып" из поселка Лазаревское.

"Фестиваль был учрежден 11 лет назад в целях приобщения молодежи к фольклорному наследию нашего народа, который уникален. В настоящее время, к сожалению, не то что молодежь, но и взрослое поколение мало исполняют фольклорные песни", – рассказал Sputnik организатор фестиваля, руководитель Республиканского центра народного творчества имени Кортуа Нури Кварчия.

Задача фестиваля "Раида" – возродить старые традиции, привить любовь молодежи к народным песням, отметил он.

"На фестивале каждый коллектив исполнит по три старинные народные песни. Когда мы начинали фестиваль, было всего два-три коллектива, и нас радует, что география участников расширяется. Самое главное, что мы хотим подчеркнуть, появились коллективы с участием молодежи, в частности из села Джирхуа к нам приедет молодежный ансамбль "Киараз", из Гудауты ансамбль "Раида" и уже полюбившийся зрителям коллектив "Ахишьтра", основной костяк которого составляет молодежь", - сообщил Кварчия.

Также на фестивале выступят ансамбли: из Гагры, Пицунды, Очамчыры, Ткуарчала и Гудаутского района.

"Я думаю, что любители народной музыки получат удовольствие, мы всех приглашаем, коллективы, которые выступят, могут украсить любую сцену, не только в Абхазии, но и за ее пределами", - отметил Нури Кварчия.

Фестиваль "Раида" проходит каждый год, впервые он состоялся в 2010 году, в нем принимали участие всего три коллектива – очамчырский "Ерцаху", гудаутский ансамбль "Рица" и гагрский "Киараз". После каждого концерта участникам выдаются дипломы и памятные призы за вклад в сохранении фольклорного наследия Республики Абхазия.

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