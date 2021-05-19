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Пресс-конференция с лауреатами премии имени Фазиля Искандера

Более 150 человек подали заявки на премию имени Фазиля Искандера

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210519/1032450324/Bolee-150-chelovek-podali-zayavki-na-premiyu-imeni-Fazilya-Iskandera.html

Объявлен лонг-лист пятой премии имени Фазиля Искандера, в него вошли три абхазских автора.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Среди претендентов Международной премии имен Фазиля Искандера в 2021 году молодые писатели, чьи имена пока не известны, и писатели-классики, рассказал в интервью радио Sputnik председатель жюри конкурса Евгений Попов.

Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№18
© Sputnik / Евгения Новоженина
Евгений Попов: в 21 веке роль Искандера увеличивается

Свои произведения на конкурс прислали более 150 авторов из России, Украины, Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Молдовы, Португалии, США, Турции.

В конкурсе представлены пять номинаций – "Проза", "Поэзия", "Дерево детства", "Киносценарии, драматургия" и "Бесценное достояние", это новая номинация, премия в которой будет вручаться как автору-прозаику, так и переводчику на русский язык с языков народов России, стран СНГ и Абхазии.

Из Абхазии свои работы на суд жюри представили: Даур Начкебиа – рассказы "Жертвоприношение", "Колодец" в номинации "Бесценное достояние", Гармелия Наур – сценарий полнометражного художественного фильма "Ореховая лихорадка" в номинации "Киносценарии, драматургия" и Ибрагим Чкадуа "День жизни, или Фазиль Искандер" в той же номинации. Все трое вошли в длинный список претендентов на премию.

Фазиль Искандер
© Sputnik / Владимир Астапкович
Воспевший Абхазию: памяти Фазиля Искандера

В жюри премии входят прозаик и сценарист Евгения Декина, писатели Борис Евсеев и Марина Кудимова, литературовед Лола Звонарева.

"В этом году был огромный список претендентов. Премия набрала силу. В XXI веке роль Искандера все больше увеличивается, он становится центральным писателем Российской империи. Фазиль удивительным образом был толерантен и добр, и каким-то образом он в русский язык привнес кавказский акцент, который прижился. Мне кажется, это ощущают все, и потому конкурс его имени пользуется таким успехом", - сказал Попов.

Лауреатами премии Искандера становились абхазские прозаики Владимир Делба, Виталий Шария.

Прием заявок на Международную литературную премию имени Фазиля Искандера открылся 15 февраля. Итоги конкурса будут оглашены в декабре 2021 года, шорт-лист будет представлен за несколько недель до объявления итогов, отметил Попов.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.

Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

 

 

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