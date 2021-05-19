Более 150 человек подали заявки на премию имени Фазиля Искандера

Объявлен лонг-лист пятой премии имени Фазиля Искандера, в него вошли три абхазских автора.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Среди претендентов Международной премии имен Фазиля Искандера в 2021 году молодые писатели, чьи имена пока не известны, и писатели-классики, рассказал в интервью радио Sputnik председатель жюри конкурса Евгений Попов.

Свои произведения на конкурс прислали более 150 авторов из России, Украины, Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Молдовы, Португалии, США, Турции.

В конкурсе представлены пять номинаций – "Проза", "Поэзия", "Дерево детства", "Киносценарии, драматургия" и "Бесценное достояние", это новая номинация, премия в которой будет вручаться как автору-прозаику, так и переводчику на русский язык с языков народов России, стран СНГ и Абхазии.

Из Абхазии свои работы на суд жюри представили: Даур Начкебиа – рассказы "Жертвоприношение", "Колодец" в номинации "Бесценное достояние", Гармелия Наур – сценарий полнометражного художественного фильма "Ореховая лихорадка" в номинации "Киносценарии, драматургия" и Ибрагим Чкадуа "День жизни, или Фазиль Искандер" в той же номинации. Все трое вошли в длинный список претендентов на премию.

В жюри премии входят прозаик и сценарист Евгения Декина, писатели Борис Евсеев и Марина Кудимова, литературовед Лола Звонарева.

"В этом году был огромный список претендентов. Премия набрала силу. В XXI веке роль Искандера все больше увеличивается, он становится центральным писателем Российской империи. Фазиль удивительным образом был толерантен и добр, и каким-то образом он в русский язык привнес кавказский акцент, который прижился. Мне кажется, это ощущают все, и потому конкурс его имени пользуется таким успехом", - сказал Попов.

Лауреатами премии Искандера становились абхазские прозаики Владимир Делба, Виталий Шария.

Прием заявок на Международную литературную премию имени Фазиля Искандера открылся 15 февраля. Итоги конкурса будут оглашены в декабре 2021 года, шорт-лист будет представлен за несколько недель до объявления итогов, отметил Попов.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.

Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".