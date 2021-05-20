21:04 20 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.60
  • EUR89.77
Поиск

Мушни Ласуриа стал лауреатом Патриаршей литературной премии

© Foto / facebook / Беслан Кобахия
Культура
Получить короткую ссылку
3230
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/14/1032459561.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210520/1032460031/Mushni-Lasuria-stal-laureatom-Patriarshey-literaturnoy-premii.html

Мушни Ласуриа - народный поэт Абхазии, живой классик абхазской литературы, лауреат ордена "Ахьдз-Апша" I степени.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа стал лауреатом Патриаршей литературной премии, сообщает общественный деятель Беслан Кобахия на своей странице в Facebook.

© Sputnik
Такие обстоятельства: Ласуриа о премии от журнала "Наш современник"

Торжественная церемония избрания и награждения лауреатов X юбилейного сезона Патриаршей литературной премии состоялась в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

Кроме Ласуриа номинантами Патриаршей литературной премии в 2021 году были Анатолий Байбородин, Владислав Бахревский, Игорь Волгин, Василий Дворцов, Владимир Малягин, Андрей Убогий и другие. Всем лауреатам вручили наградные знаки.

Мушни Ласурия - автор множества сборников стихов и переводов. Перевел на абхазский язык Священное писание. В 2020 году вышла в свет его поэма "Звезда рассвета", повествующая в том числе об истории христианства в Абхазии, поэма была переведена на русский язык, и одна из ее глав "Молитва", как самостоятельное литературное произведение, была удостоена премии имени Вадима Кожинова от журнала "Наш современник".

Вручение Патриаршей литературной премии организовал Издательский совет Русской Православной Церкви.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
День пионерии: главный праздник советских школьников
Допуск в небо: летчики истребительной авиации успешно сдали экзамен
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться