Свобода и традиции: о чем говорили на Арт-фестивале в Абхазии

Арт-фестиваль "Завтра наступит уже сегодня" проходит с 20 по 27 мая в морском порту Сухума.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik, Селма Базба. Очередной день арт-фестиваля "Завтра наступит уже сегодня" был посвящён дискуссиям на темы свободы и абхазских традиций.

На открытом разговоре присутствующие поговорили на темы абхазских традиций, отношение к национальной культуре, свободе мысли и традиционного поведения.

Где и как заканчивается свобода

Дискуссия о заданных темах привлекла немалое количество зрителей. Присутствующие активно примали участие в разговоре.

По мнению собравшихся в современном мире вопрос свободы человека является особенно актуальным.

Художник Макс Гошко-Даньков поделился впечатлением о свободе во внешнем образе в западных странах.

"В США я видел людей, принадлежащих разным субкультурам. Параллельно с ними можно было заметить и людей, разгуливающих в купальных костюмах и без по городу. В такие моменты я задавался вопросом, где заканчивается моя свобода и начинается свобода другого человека? И почему я это должен наблюдать?", - отметил он.

Участник разговора Рустам Аншба подчеркнул необходимость уважать позицию другого человека и осознавать, что в силу ментальных особенностей все нации обладают разными моральными ценностями.

Участники пришли к выводу, что свобода и вседозволенность - разные понятия. Стирания границ между ними не приведет к хорошим результатам. По их мнению, свобода самовыражения важна, но уровень ее проявления отличается в зависимости от национальной культуры.

Абхазская культура в современном мире

В ходе обсуждений рассматривался вопрос состояния традиционной культуры Абхазии в современном мире.

"Безусловно, нам нужно бороться за сохранение нашей культуры поведения. Но, вместе с тем, мы должны жить и развиваться совместно с внешним миром", - сказал участник Рустам Аншба.

Участники подчеркнули необходимость сохранять традиции, ведь они формируют культурный код нации. Они также пришли к выводу, что возможность жить в мире с массовой культурой, но отличаться от остальных прекрасна.

"У меня была возможность наблюдать за представителями других культур из Африки, Европы, Азии. Но по настоящему хорошо я себя чувствовала, когда понимала, что отличаюсь от остальных своей аутентичностью", -поделилась участница дискуссии Тея.

В ходе дискуссии участники сошлись во мнении, что важно идентифицироваться в мировом сообществе с помощью своей национальной культуры. Однако эта культура, по мнению выступавших, должна развиваться параллельно мировым стандартам морали.

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" от компании Colors of Nation проходит в морском порту Сухума с 20 по 27 мая. В ходе арт-фестиваля уже состоялась дискуссия с абхазскими художниками на тему развития современного искусства в Абхазии, состоялся показ фильма "Бернинг-мен", уже разрисована большая часть арт-объекта на стенах морского порта Сухума.

Спонсорами арт-фестиваля "Завтра наступит уже сегодня" являются Sputnik Абхазия, компания "Аквафон", морской порт и администрация Сухума.

Слушайте также: