Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с присуждением Государственной премии России

Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава удостоена Государственной премии России за вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народную артистку России и Абхазии Хиблу Герзмава с присуждением ей Государственной премии Российской Федерации 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ваш уникальный голос, харизма, трудолюбие и красота вызывают искреннее восхищение и зрительскую любовь. Вручение одной из высших государственных наград из рук Президента России в день главного государственного праздника является признанием Ваших выдающихся заслуг в развитии российского и мирового оперного искусства. Народ Абхазии гордится Вами, любит и с нетерпением ждет Вас на родной земле", - говорится в поздравлении.

Аслан Бжания отметил, что фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" стал одним из самых важных культурных событий Абхазии, который дарит замечательное настроение и прославляет нашу страну.

Президент пожелал народной певице крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Вручение государственных премий президентом Владимиром Путиным состоится в Кремле в День России 12 июня.