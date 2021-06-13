Концертный зал Пицундского храма подготовил программу на лето

Концертный сезон в органном зале пицундского храма открылся 23 мая и завершится фестивалем с участием абхазских и российских коллективов в сентябре.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Из концертов и фестивалей состоит программа сезона 2021 года Государственного концертного зала пицундского храма, рассказала на радио Sputnik Абхазия директор концертного зала Гунба Агрба.

"В этом году мы открыли сезон 23 мая выступлением Луки Гаделия. Его концерты будут проходить по субботам и четвергам. В июле мы ждем абхазские коллективы – абхазскую капеллу, оркестры, солистов Государственной филармонии. Также в этом году у нас запланировано много фестивалей. 23 июня у нас выступит хор из Башкирии, в концерты которого также участвует Лука Гаделия. Организовывает этого событие Министерство культуры Абхазии", - отметила Агрба.

Традиционный фестиваль классической музыки "Хибла Герзмава приглашает" состоится в органном зале Пицундского храма 23 августа. Билеты можно будет приобрести в кассе на территории храма.

По словам Агрба, большая часть зрителей, как правило, это гости республики, которые предпочитают посещать концерты органной музыки.

"Туристов очень много приходят на наши концерты. Стало намного больше людей, которые любят и понимают классическую музыку, но у нас пока мало концертов. Всего по два в неделю. С июля они будут проводиться каждый день. Также хочу отметить, что во второй половине сентября состоится фестиваль органный музыки, который проводится с 2013 года", - рассказала Агрба.

Она уточнила, что из-за пандемии коронавируса на запланированном в сентябре фестивале органной музыки выступят только абхазские и российские коллективы.

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