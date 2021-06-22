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Зрители РУСДРАМа выбрали победителя режиссерской лаборатории "Сандро"

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Культура
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Темы:
Режиссерская лаборатория "Сандро" в РУСДРАМе (11)
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В понедельник 21 июня на сцене РУСДРАМа показали четыре эскиза по роману Искандера "Сандро из Чегема".

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Эскиз в постановке Антона Корнилова "Рассказ мула старого Хабуга" стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро" в результате синтеза оценок профессионального жюри и экспертов и итогов зрительского голосования победителем. Об этом сообщается на сайте театра. 

В эскизе приняли участие: заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания, Кирилл Шишкин, Аманда Кварацхелия, Марина Сичинава, Кирилл Клименко и Саид Лазба.

Отмечается, что театр проведет переговоры с режиссером Антоном Корниловым по постановке полноценного спектакля на основе победившего эскиза в 2022 году.

В понедельник 21 июня еа сцене РУСДРАМа показали четыре эскиза по роману Искандера "Сандро из Чегема". К работе над эскизами четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов - приступили 17 июня.

Читатели Sputnik Абхазии также могут сделать свой выбор лучшего эскиза>>

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Темы:
Режиссерская лаборатория "Сандро" в РУСДРАМе (11)

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