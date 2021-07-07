Пианистка Елизавета Логуа стала лауреатом международного фестиваля в Петербурге

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В Гудаутском ковидном госпитале скончалась 56-летняя пациентка Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний выросло до 18341. Выздоровели 15640 человек, 256 скончались. 275

Компьютерный томограф в Гудаутской больнице запустили в тестовом режиме Аппарат не функционировал более недели, его программное обеспечение сбилось в результате перепада электроэнергии. 110