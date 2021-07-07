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Елизавета Логуа

Пианистка Елизавета Логуа стала лауреатом международного фестиваля в Петербурге

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210707/1032789218/Pianistka-Elizaveta-Logua-stala-laureatom-mezhdunarodnogo-festivalya-v-Peterburge.html

Международный музыкальный фестиваль-конкурс солистов, камерных ансамблей и композиторов "Grand Piano in Palace" проходит в Санкт-Петербурге в июне-июле 2021 года.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Абхазская пианистка Елизавета Логуа стала лауреатом II премии Международного фестиваля "Grand Piano in Palace", сообщила Sputnik художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джения.

Елизавета Логуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Елизавета Логуа студентка Сухумского государственного музыкального училища имени Александра Чичба, становилась лауреатом международных конкурсов в Италии, России.

Международный музыкальный фестиваль-конкурс солистов, камерных ансамблей и композиторов "Grand Piano in Palace" проходит в Санкт-Петербурге в июне-июле 2021 года. Из-за пандемии коронавируса фестиваль проходит в новом смешанном online-offline формате. 

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