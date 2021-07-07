Пианистка Елизавета Логуа стала лауреатом международного фестиваля в Петербурге

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Абхазская пианистка Елизавета Логуа стала лауреатом II премии Международного фестиваля "Grand Piano in Palace", сообщила Sputnik художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джения.
Елизавета Логуа студентка Сухумского государственного музыкального училища имени Александра Чичба, становилась лауреатом международных конкурсов в Италии, России.
Международный музыкальный фестиваль-конкурс солистов, камерных ансамблей и композиторов "Grand Piano in Palace" проходит в Санкт-Петербурге в июне-июле 2021 года. Из-за пандемии коронавируса фестиваль проходит в новом смешанном online-offline формате.