Дополнительное время: Квициния о чемпионате Абхазии 2020 года по футболу

Лучший бомбардир Чемпионата Абхазии 2020 года, игрок сухумского "Нарта" Алан Квициния в эфире радио Sputnik рассказал о том, почему прошедший Чемпионат "Нарту" дался с трудом.

Дополнительное время Дополнительное время: Квициния о чемпионате Абхазии 2020 года по футболу

Сухумский футбольный клуб "Нарт" стал чемпионом Абхазии по футболу, обыграв футбольный клуб "Афон". Сухумский клуб обыграл новоафонскую команду со счетом 3:0 в последнем туре чемпионата Абхазии по футболу.

Алан Квициния признан лучшим бомбардиром чемпионата Абхазии по футболу. Из 12 проведенных матчей на его счету 11 забитых мячей.

"Главное во время матча выйти на поле и выиграть его. Мы не соревнуемся между собой, кто больше сможет забить. В этом чемпионате у нас много игроков из-за болезни пропускали матчи, на поле выходило много молодых футболистов. Было очень сложно, но цель достигнута, мы выиграли долгожданный чемпионат", - отметил Квицния в беседе на радио.

В Абхазии состоялась финальная игра чемпионата по футболу, в которой встретились столичный клуб "Нарт" и новоафонский "Афон". Для чемпионства "Нарту" была необходима только победа, так как при проигрыше или ничьей победу одержала бы гудаутская "Рица".

По итогам чемпионата "серебро" досталось гудаутской "Рице", а третье место заняла сухумская команда "Динамо".