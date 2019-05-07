Нам не по пути: Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza подсчитала, что за пять лет санкций Россия увеличила объем международных расчетов в евро и рублях на 26 и 14 процентов соответственно. На каких направлениях американскую валюту будут вытеснять активнее всего в ближайшие годы — в материале Александра Лесных для РИА Новости.
Россия в авангарде
Угрозы США отключить Россию от межбанковской системы SWIFT привели к тому, что Москва избавляется от доллара во внешней торговле. За пять лет доля американской валюты в расчетах по зарубежным контрактам снизилась до 56 процентов (388 миллиардов долларов), хотя всего пять лет назад превышала 80 процентов, констатируют эксперты FinExpertiza.
Доллар вытесняют евро и рубли — их доля в общем объеме зарубежных расчетов выросла до 22 и 20 процентов соответственно.
"Тренд на отказ от доллара и переход на рублевые расчеты во внешней торговле очевиден. Это путь к большей устойчивости российской экономики, защите от санкций. Прежде всего это касается экспорта, ведь продажа товаров за валюту продающей страны — естественный порядок вещей", — делает вывод председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.
Действительно, сокращение долларовых расчетов во многом связано с резким падением товарооборота между Москвой и Вашингтоном. В прошлом году этот показатель не превысил 25 миллиардов. Для сравнения: с Китаем и Евросоюзом объем взаимной торговли — 108 и 294 миллиарда. При этом аналитики отмечают, что доля рубля в расчетах с КНР по экспорту выросла более чем в пять раз, а доля юаня по импорту — почти в девять.
Весомый аргумент в пользу расчетов в нацвалютах с крупнейшими торговыми партнерами еще и в том, что так минимизируется риск экономических потерь от скачков обменного курса. Например, в 2018-м разрыв между максимальными и минимальными значениями доллара в России составил 20,5 процента, в то время как у евро и юаня — 16,6 и 14,4 процента.
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В авангарде
Основными проводниками расчетов в нацвалютах выступили крупнейшие российские экспортные компании. Еще в прошлом году заместитель генерального директора "Северстали" Алексей Куличенко в интервью Bloomberg рассказывал об отказе от долларового экспорта, так как половина идет в страны ЕС и теперь оплачивается в евро.
Тогда же о первых успехах сообщила "АЛРОСА". В августе представители компании объявили о рублевых сделках на поставки алмазов в Китай и Индию.
Отметим, что доля рубля в оплате Индией российского импорта в прошлом году достигла 37 процентов, причем в четвертом квартале этот показатель взлетел до 53 процентов. Скорее всего, тут главную роль сыграл рублевый контракт на поставку противоракетных систем С-400 "Триумф", обошедшийся Дели, по оценкам, в 330 миллиардов рублей.
Не отстают и крупнейшие поставщики энергоносителей. В марте "Газпром экспорт" отчитался о первой в истории рублевой сделке по продаже 80 миллионов кубометров газа на немецкий терминал NCG, проведенной через собственную электронную платформу.
Многие аналитики уверены, что в ближайшем будущем российские энергокомпании станут основным драйвером перехода на расчеты в нацвалютах.
В первую очередь это касается "Газпрома" и его газопровода "Сила Сибири", который заработает уже 1 декабря. Действующий контракт на 400 миллиардов долларов предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров газа в Китай в течение 30 лет. Это наполнит российский валютный рынок юанями и позволит оплачивать ими поставки товаров из КНР.
"Курс юаня де-факто управляемый. Риски, связанные с волатильностью, минимальны даже в сравнении с евро. Столь крупные проекты, как расчеты за газ по "Силе Сибири", подстегнут Москву и Пекин ускорить перевод сделок на нацвалюты", — полагает доцент Кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.
Автомат заклинило
Похожие тенденции наблюдаются и на Западе, причем тут самый убедительный аргумент — экономическая политика Дональда Трампа. В попытках обрушить экономику одного из ключевых противников — Ирана — Трамп еще в прошлом году запретил всему миру покупать иранскую нефть.
Под ударом оказались Китай, Индия, Южная Корея и многие другие. Это послужило отправной точкой для массового отказа от доллара, и процесс будет только усиливаться.
"Чем активнее доллар используется как оружие против отдельных стран, тем вероятнее, что эти самые страны станут искать альтернативу американской валюте. Хотя на то, чтобы свергнуть доллар с трона, потребуется время, текущая политика США ускорит его закат", — указывает The Daily Telegraph.
Потребители иранской нефти срочно изобретают схемы уклонения от американских санкций. Индия договорилась с Ираном об оплате поставок в рупиях, Тегеран, в свою очередь, будет рассчитываться ими за индийский импорт.
Евросоюз, также заинтересованный в торговле с Ираном, разработал специальный межбанковский канал связи SPV, не подконтрольный США. И, если верить главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, переводить через него американскую валюту в Европе явно не планируют.
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"Абсурдно, что Европа оплачивает 80 процентов импорта энергоносителей — 300 миллиардов евро — в американских долларах, когда только два процента нашего импорта приходится на США", — отметил Юнкер в своем ежегодном обращении.