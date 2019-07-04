Эксперт Saxo Bank: глобальный экономический шок 70-х повторится в 2020 году

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал заявил о возможности повторения глобального экономического шока, который произошел в 1970-е, передает РИА Новости.

"Сегодня глобализация достигла максимума, даже без учета торговых войн. Китай производит все, поэтому процесс удешевления производства исчерпал себя. Добавьте сюда потенциальную торговую войну и всеобщее внимание к экологическим последствиям потребления во всех его аспектах (пластмасса, упаковка, загрязнение воздуха и воды воздушным и морским транспортом)", - пишет Якобсен.

"На фоне того, что центральные банки ошибочно сконцентрировались на чрезмерно низкой инфляции, мы получаем настоящий "идеальный шторм", вся мощь которого обратится на инфляционные результаты. Антиглобализация, повышение себестоимости единицы продукции по экологическим соображениям, фискальное вторжение в инфраструктуру – все это приведет к мощному повторению глобального шока в сфере предложения, который наблюдался в 1970-х годах", - предрек экономист.

"Компании всего мира пытаются осознать такие явления, как торговая война, Brexit в ситуации, когда экологические издержки вот-вот выйдут из-под контроля по причине обеспокоенности потребителя и повышения удельного веса "зеленых" на политической арене", - уверен Якобсен.

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Кроме того, Стин Якобсен считает, что на этот раз шок произойдет спустя какое-то время после третьего-четвертого кварталов.

"К лету 2020 года – всего лишь через год – все окончательно разуверятся в том, что денежно-кредитная политика влияет на ситуацию, и мы станем свидетелями того, как чрезмерные траты доведут инфляцию до уровня, которого не предвидел никто. Это произойдет всего через пару кварталов после того, как в очередной раз будет объявлено о кончине инфляции", - резюмировал он.

Экономические кризис начался в США в конце 1973 года. За период кризиса в США промышленное производство сократилось на 13%, в Японии на 20%, в ФРГ на 22%. К середине 1975 года число полностью безработных в развитых капиталистических странах достигло 15 миллионов человек. Более того, около 10 миллионов человек были переведены на неполную рабочую неделю или временно уволены с предприятий. Повсеместно произошло падение реальных доходов.

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В 1973 году произошел также первый энергокризис, который начался, когда страны ОПЕК, снизили объемы добычи нефти.